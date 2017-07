Milde Busse für den FCB

Die Fans ehren ihren abtretenden Präsidenten. 15'000 Franken kostet diese friedliche Aktion den FC Basel. (Bild: Keystone)

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) büsst den FC Basel 1893 für die Spielfeldbetretung einer grossen Anzahl dem Klub zurechenbarer Anhänger in der 74. Minute des Spiels gegen den FC St. Gallen vom Freitag, 2. Juni 2017, mit 15'000 Franken.

Die 74. Minute in seinem letzten Spiel war einer der Höhepunkte für ex-Präsident Bernhard Heusler rund um den Abschied beim FC Basel. Die Muttenzerkurve stürmte geordnet und wie mit dem Stadionpersonal abgemacht, kurzzeitig das Feld, um ihrem Präsidenten die Ehre zu erweisen. Es war eine Aktion mit herausragendem Symbolcharakter: Wir haben gelernt und bedanken uns für die Zusammenarbeit, wollten die Fans sagen. Ein friedlicher Platzsturm im Gegensatz zur gewalttätigen Schande von Basel am 13. Mai 2006, im Nachgang derer Bernhard Heusler beim FCB zum starken Mann wurde. Auch dort wurde der Platz gestürmt am Schluss des Spiels.

Die Botschaft der Fans, auch in diesem Bild ersichtlich – «Miteme Fäldsturm hets aagfange, miteme Fäldsturm hörts uff.»

Die Richter der Swiss Football League bleiben dennoch hart und gesetzestreu. Der FC Basel schreibt:

