Der Brand im Fabrikgebäude verlief glimpflich. (Bild: Polizei Basel-Landschaft)

Baselland Defekte Industriemaschine verursacht Brand in Birsfelden

Ein Fabrikgebäude an der Rührbergstrasse in Birsfelden hat am Montagmorgen, 24. Juli 2017, kurz nach 08:00 Uhr Feuer gefangen. Grund dafür war eine technischer Defekt. Beim Brand wurde niemand verletzt.

Die Meldung erreichte die Feuerwehr um exakt 08:16 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus dem Innern des Gebäudes, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung schreibt. Ursache für den Rauch sei eine Maschine gewesen, die sich so stark erhitzte, dass es zum Brandausbruch kam. Die Mitarbeiter konnten alle rechtzeitig alarmiert und in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

