Schweiz Vermeidbare Niederlage für Thun gegen Sion

So hat sich Thuns neuer Trainer Marc Schneider den Sonntag nicht vorgestellt. An seinem 37. Geburtstag kassierte er im ersten Spiel in der Chefrolle eine vermeidbare 0:1-Niederlage gegen Sion.

22:8 Schüsse (7:2 auf das Tor), 61 Prozent Ballbesitz, ein Lattenschuss – und dies trotz 17-minütiger Unterzahl: Für Schneider war klar, dass sich seine Mannschaft vor allem mangelnde Effizienz vorzuwerfen hatte. Pech und Unvermögen bei Thun Sions Goalie Anton Mitrjuschkin verhinderte mit zwei starken Paraden gegen Sandro Lauper (69./86.) den Ausgleich, dazu hatte der Russe beim Lattentreffer von Nuno Da Silva kurz nach seiner zweiten Grosstat das Glück auf seiner Seite. Neben Unvermögen kam für Thun aber auch Pech dazu. Vor dem entscheidenden 1:0 in der 28. Minute stand Moussa Konaté erst im Offside, dann fiel dem Senegalesen der geblockte Schuss von Roy Gelmi direkt vor die Füsse. Minimaler Aufwand von Sion Francesco Ruberto, der von Trainer Schneider bis auf Weiteres den Vorzug gegenüber Guillaume Faivre (Stammgoalie in den letzten fünf Saisons) erhält, war bei Konatés zweitem Versuch ohne Abwehrchance. Sion, das auch die nächsten sechs Pflichtspiele ausserhalb des Tourbillon bestreiten muss, begnügte sich beim Debüt von Trainer Paolo Tramezzani mit dem minimalen Aufwand. Der Ertrag war dank Konatés 35. Super-League-Treffer (im 90. Spiel) maximal. Die Walliser schafften es als erstes Team seit Lugano beim 4:1 Mitte April, Thun zu bezwingen. Angesichts des schwerstmöglichen Startprogramms – die Thuner spielen bis am 9. August gegen Zürich (auswärts), Basel und wiederum auswärts gegen die Young Boys – wären drei Punkte gegen Sion willkommen und auch verdient gewesen. (sda)

