Schweiz Juric schiesst Luzern zum Sieg

Drei Tage nach dem Out in der Europa-League-Qualifikation gestaltet Luzern das Auftaktspiel in der Meisterschaft siegreich. Der FCL muss sich im Duell mit Lugano das 1:0 erdulden.

Drei Treffer erzielte Luzern in den drei Pflichtspielen der Saison, der Torschütze trug stets den gleichen Namen: Tomi Juric. Gegen Osijek (2:1 nach 0:2 im Hinspiel) genügte die Doublette des 26-jährigen Australiers nicht zum Weiterkommen. Gegen Lugano entschied Juric die Partie verdientermassen zugunsten der Luzerner. Neun Minuten vor Schluss traf er nach starker Vorarbeit von Sturmpartner Cedric Itten per Kopfball. Luzern mit Geduld Luzern musste sich im dritten Pflichtspiel der Saison in Geduld üben. Denn Lugano trat wie ein Team auf, das sich noch in der Findungsphase befindet. Der Europa-League-Teilnehmer wollte offensichtlich nicht mit allen Mitteln gewinnen und stattdessen möglichst keine Fehler begehen. Die Tessiner agierten im ersten Auftritt unter Pierluigi Tami entsprechend defensiv. Der absolute Wille, ein Tor erzielen zu wollen, war nicht zu erkennen. Etwas Schwung brachte erst die Einwechslung von Neuzuzug Younes Bnou Marzouk, der nach 71 Minuten die erste und einzige Chance der Luganesi verzeichnete. Akute Gefahr, erstmals seit 2009 ein Startspiel zu verlieren, bestand für Luzern nie. Lugano fehlt Alioski Einen wie den zu Leeds United gezogenen Ezgjan Alioski, der ein Spiel mit einem entscheidenden Impuls hätte beeinflussen können, hätte Lugano gut gebrauchen können. Stattdessen entschied mit Juric jener Akteur die Partie, dem dies die Mehrheit der nur etwas mehr als 8500 Zuschauer am ehesten zugetraut hätte. (sda)

