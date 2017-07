Der Telebasel News-Beitrag vom 23. Juli 2017

Im Sissacher Wald steht ein schön angelegter Teich, ein geschütztes Feuchtbiotop für die heimische Flora und Fauna. In der Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter einfach tonnenweise Bauschutt in das Naturparadies gekippt.

Peter Schmid kann es einfach nicht verstehen. Der Revierförster von Sissach steht am Rande des Biotops im Wald unterhalb der Ruine Bischofstein und schüttelt den Kopf. In der ehemaligen Steingrube haben die Gemeinde und Naturschutzverbände 2009 einen Teich angelegt, als geschützten Lebensraum für Tiere wie den Glockenfrosch und seltene Pflanzen.

Und jetzt hat ein Unbekannter einen Anhänger voll Bauschutt in den Teich gekippt. «Das ist eine absolute Schweinerei», sagt Revierförster Schmid.

Gemeinde hat Anzeige erstattet

Der ca. 4-5 Kubikmeter grosse Müllberg besteht aus Bauabfällen: Gipsplatten, alten Bleirohren, Isolationsmaterial, Sägemehl. «Ich vermute, die Abfälle stammen aus einer Liegenschaft aus den 50er-Jahren», sagt Peter Schmid.

Entdeckt haben den Müllberg Spaziergänger am Donnerstagmorgen, erzählt Gemeindepräsident Peter Buser: «Die laufen jeden Tag zur ungefähr gleichen Zeit da durch und haben das entdeckt und dem Förster gemeldet». Die Gemeinde habe nun bei der Polizei Anzeige erstattet.

Wer ist der Bauschutt-Grüsel?

Aber wenn schon illegal Bauschutt deponieren – warum ausgerechnet in einem Teich im Naturschutzgebiet? «Der will uns zuleide leben», seufzt Revierförster Schmid. Es sei bereits die dritte illegale Deponie innerhalb weniger Wochen, ähnliche Fälle hätten sich im Zwei-Wochen-Rhythmus davor in Wintersingen und in Sissach ereignet.

Nach der Spurensicherung der Polizei muss die Bürgergemeinde als Eigentümerin den Teich nun wieder aufwändig reinigen. Der Förster und der Gemeindepräsident sind fest entschlossen, den Übeltäter zu fassen: «Wer sachdienliche Hinweise hat, soll sich bei der Gemeinde Sissach melden».