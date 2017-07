23 Kilometer zur Arbeit radeln

Der Telebasel News Beitrag vom 21. Juli 2017. (Video: Telebasel)

Rene Hagmann setzt sich jeden Morgen aufs Velo. Der 61-Jährige aus Biel-Benken radelt die 23 Kilometer zur Arbeit in Liestal in weniger als einer Stunde.

Es ist morgens um Viertel vor Fünf. Rene Hagmann verlässt sein Haus in Biel-Benken und schwingt sich aufs Velo. In zügigem Tempo fährt er los. Schliesslich will er um sechs Uhr in Liestal sein. Die Route führt ihn über Reinach, Münchenstein, Muttenz, Pratteln und Frenkendorf zu seiner Arbeitsstelle im Norden Liestals. «Ich gehe viel lieber mit dem Velo zur Arbeit als mit dem Auto», so Hagmann.

540 Kilometer an einem Tag

Nach 45 Minuten macht Rene Hagmann für Telebasel einen kurzen Zwischenhalt. Von Schweiss keine Spur. «Ich bin noch lange nicht ausgepowert. Keine Spur von Müdigkeit.» Kein Wunder, sein Tagesrekord liegt bei 540 Kilometern, die er am Stück mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Da seien die 50 Kilometer Arbeitsweg reine Entspannung.