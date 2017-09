Zwei russische Bomber bei einem Luftangriff in Syrien. (Symbolbild/Keystone)

International 30 Zivilisten bei Luftangriffen in Syrien getötet

In Syrien sind Aktivisten zufolge bei zwei unterschiedlichen Luftangriffen 30 Zivilisten getötet worden. Wie die in Grossbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mitteilte, waren auch 13 Kinder unter den Opfern.

15 Zivilisten seien bei US-geführten Angriffen im Norden Syriens getötet worden und 15 weitere Menschen im Südosten des Landes bei mutmasslich russischen Luftangriffen, berichtete die Beobachtungsstelle. Russland unterstützt in der Region regierungstreue syrische Einheiten. Die Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Aktivisten und Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite können ihre Angaben in der Regel nicht überprüft werden. Der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, teilte mit, bei den mutmasslich russischen Angriffen seien zehn Kinder getötet worden. Nach Angaben der Beobachtungsstelle sind im Syrienkrieg bereits mehr als 330’000 Menschen getötet worden, darunter fast 100’000 Zivilisten. Die Aktivisten veröffentlichten am Sonntag eine eigene Zählung, wonach auch mehr als 18’200 Kinder unter den Toten seien. (sda afp) 1 Kommentar

Auch interessant