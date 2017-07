Sommerserie ‹Stammtisch›: Die Dampfer vom 18. Juli 2017. (Video: Telebasel)

Baselland Telebasel am Dampfer-Stammtisch

In unserer neuen Sommerserie besuchen wir Stammtische in der Region. Am 18. Juli 2017 sind es die Dampfer.

Was vielerorts verpönt ist, wird hier zelebriert: Das Rauchen. «Man sagt Dampfen!», werden jetzt die sogenannten Dampfer sagen. Viele von ihnen haben einmal geraucht und sind, um davon wegzukommen, aufs Dampfen umgestiegen. Jeden Freitag treffen sich nun also viele aus der regionalen ‹Szene› im Laden Smoke n’ Vape von Daniel Frey in Arlesheim. Die Dampfer, die hier vorbeikommen, könnten unterschiedlicher nicht sein: «Vom Banker bis zum Bauarbeiter sind alle möglichen Menschen vertreten», sagt Daniel Frey. Am Stammtisch sei jeder willkommen, auch Neulinge natürlich. «Hier lernt man die Materie schneller kennen. Wir tauschen Tipps und Tricks untereinander aus.» Am Stammtisch werden auch Dampfgeräte aufbereitet und Geschmacksrichtungen getestet. Von Absinth über Zitronencrème bis hin zu Döner gibt es jeden Geschmack, den das Dampfer-Herz begehrt. Im Zentrum dieses Stammtischs steht aber nicht nur das Dampfen, sondern auch das gemütliche Beisammensein. Zumindest darin sind sich alle Teilnehmer einig. Mehr dazu in den Telebasel News am 18. Juli 2017 um 18.40 Uhr und ab 19:10 Uhr stündlich. 3 Kommentare

