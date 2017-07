Eine Roger-Federer-Arena soll’s sein

Der Telebasel News Beitrag vom 18. Juli 2017.

Der 19. Grand Slam-Titel Roger Federers lässt die Herzen der Tennisfans höher schlagen. Umso mehr wird die Forderung nach einer Würdigung des Maestros wieder laut und telebasel.ch-User sind sich weitgehend einig: Eine Roger-Federer-Arena hat eindeutig die Nase vorn.

Überwiegende 49.61 Prozent der Teilnehmenden der telebasel.ch-Umfrage sprachen sich dafür aus, in Basel eine Roger Federer Arena zu realisieren. Lediglich 5,43 Prozent gaben hingegen zu Protokoll, es sei ihnen völlig egal.

Letztmals wurde nach dem begeisternden Sieg Federers an den Australien Open zu Beginn dieses Jahrs die gleiche Forderung laut. Dem Maestro war das Comeback zur Tour nach seiner halbjährigen Verletzungspause gleich mit einem Grand-Slam-Sieg downunder gelungen. Oscarpreisträger und Freund Roger Federers, Arthur Cohn, forderte in der BaZ, die St. Jakobshalle in Roger Federer Arena umzutaufen.

In unserer Umfrage liessen wir offen, welches Gebäude genau dem 35-jährigen Tennisprofi zu Ehren benamst werden soll. Für diesen Facebook-User jedoch, scheint es klar zu sein, welche Halle gemeint ist und vor allem weshalb:

(Bild: Facebook/Telebasel)

Wunschliste noch länger

Immerhin 18,6 Prozent fänden einen Roger-Federer-Platz in Basel auch eine würdige Repräsentation zu sein. Einen Strassenzug nach Federer zu benennen hingegen stiess lediglich bei 7.75 Prozent auf Gegenliebe. Vielleicht war die Strasse den übrigen Usern einfach zu wenig prominent.

Ein genau gleichgrosser Anteil an Usern befand, Basel brauche Roger Federer erst gar nicht zu ehren. Naja, es ist eben schwierig es allen recht zu machen.