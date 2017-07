Der Telebasel News Beitrag vom 4. Juli 2017

Basel Katzen auf dem Müll ausgesetzt

In Kleinhüningen wurden zwischen Abfall und Sperrgut zwei Katzen gefunden. Die Tiere waren in einer Transportbox in einem Hinterhof ‹entsorgt› worden, wie der Tierschutzbund Basel Regional mitteilt. Ohne Reaktion des Finders wäre das ihr Tod gewesen.

Ein aufgeregter Anrufer meldete sich beim Tierschutzbund Basel Regional. Er hatte in Kleinhüningen in einem Hinterhof zwei Katzen entdeckt. Die beiden Tiere waren in einer kleinen Transportbox eingesperrt und schienen regelrecht auf dem Sperrgut ‹entsorgt› worden zu sein, heisst es in einer Mitteilung. Auf dem Weg zum Katzenheim in Muttenz entwischte dem Finder eine der Katzen. Im Heim angekommen, stellten die Mitarbeiter fest, dass die zweite Katze medizinische Hilfe brauchte. Nach einer Untersuchung beim Tierarzt stellte sich heraus, dass das Tier trächtig ist und mehrere lebende Babys im Bauch trägt. Im Katzenheim können die Babys sicher zur Welt kommen. (Bild: Tierschutzbund Basel Regional) Der Tierschutzbund Basel Regional kümmert sich nun um den Fall: «Die Katze soll hier erst mal in Sicherheit ihre Jungen zur Welt bringen. Wir sind immer wieder über die Unmenschlichkeit erschüttert», wird Geschäftsführerin Mahena Haizmann in der Mitteilung zitiert. Das ausgesetzte Tier wurde vom Katzenheim-Team Farah genannt. Telebasel vermittelt Tiere aus dem Tierheim In der wöchentlichen Sendung ‹Plätzli gsuecht› berichtet Telebasel immer donnerstags um 15 Uhr über tiergerchte Haltung von Haustieren – und vermittelt auch verschiedene Tiere aus dem Tierheim.

