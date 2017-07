Telebasel Regio vom 3. Juli 2017

Baselland Grossen Stimmen im Guggenheim Liestal

Im Vorfeld des Stimmen Festivals findet das STIMMEN on Tour mit den Künstlern Ala.ni und Saint Sisters statt. Heiko Latscha war beim Konzert in Liestal dabei. Die Musiker touren noch bis am 4. Juli 2017 in der Region.

Das Guggenheim Liestal ist eine Talentschmiede – ‹kleine› Künstler sollen hier ganz gross werden und sich entfalten können. Genau darum geht es auch bei STIMMEN on Tour. Auf der grossen Bühne dürfen diese Künstler noch nicht auftreten, aber sie haben die Möglichkeit, ihr Können in der Region zu zeigen. Moderator Heiko Latscha hat die Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie an dieser intimen Atmosphäre so schätzen. «Ich finde es schön, dass das Ganze so persönlich ist. Das gefällt mir viel besser, als auf einer grossen Bühne», sagt Andreas aus Lörrach. Er lobt vor allem die grossartige Stimme der Künstlerin Ala.ni und prophezeit ihr eine grosse Karriere. Mittlerweile findet das STIMMEN on Tour bereits zum dritten Mal in Liestal statt. Der Leiter vom Guggenheim Liestal, Eric Rütsche, ist stolz, dass eine solche Veranstaltung in ‹seinem› Haus stattfindet. «Das war für uns eine grosse Überraschung, als wir vor mehr als drei Jahren die Anfrage erhielten», erzählt er. Auf dieser kleinen Bühne sind die Künstler natürlich ganz nah am Publikum. «Wir suchen spezifisch Künstler, die dieses Feine, Kleine verkörpern», sagt Markus Muffler, künstlerischer Leiter Stimmen Festival. An diesem Abend war die Atmosphäre sogar noch etwas intimer. «Ala.ni hat heute eine akkustische Show gespielt» erzählt Muffler. Das alte Mikrophon der Künstler drohte, sich aufgrund der Zugleitungen elektrisch aufzuladen. «Aus Sicherheitsgründen haben wir es dann ausgeschaltet».

