«Ein System ist für mich nicht wichtig»

Raphael Wicky im Interview mit Telebasel. (Video: Telebasel)

Auf diese Saison hin wurde Raphael Wicky zum Cheftrainer des FC Basels befördert. Jetzt steht er mit der Mannschaft bereits kurz vor dem Ende des ersten Trainingslagers und spricht über seine taktische Vorstellung.

Es sei vermessen, alles anders machen zu wollen als sein Vorgänger Urs Fischer, der mit dem FC Basel letzte Saison einige Rekorde brach. Er und sein Assistent Massimo Lombardo wollen einfach Stück für Stück ihre Ideen in die Mannschaft einfliessen lassen, sagt der neue starke Mann an der Seitenlinie des FCB. Dazu gehört, dass nicht in Systemen gedacht wird, sondern in Zonen.