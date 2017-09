Zwischenfall am EuroAirport sorgt für Chaos

Der Flug nach Hamburg wurde abgesagt. (Bild: zVg.)

Am Montagnachmittag, 26. Juni 2017, kam es beim EuroAirport zu einem Zwischenfall auf einem Rollfeld. Zahlreiche Flüge wurden daraufhin verschoben. Einzelne Flüge fielen sogar ganz aus.

Laut Schilderungen einer Passagierin des annulierten Fluges EZS 1027 nach Hamburg, soll es sich beim Zwischenfall um ein Ereignis mit einem Kleinflugzeug handeln.

Auf Anfrage von Telebasel konnte der EuroAirport noch keine Informationen über den Zwischenfall geben. Jedoch bestätigten sie einen Unfall auf der Landebahn. Dieses musste vorübergehend gesperrt werden. Zahlreiche Flüge wurden daraufhin verschoben, einige sogar annuliert.

Wer am Unfall beteiligt war und wie es dazu kam, konnte der EuroAirport ebenfalls nicht beantworten. Auch nicht, ob es beim Unfall verletzte gab.

Auch der Flug von Hamburg nach Basel fiel aus. (Bild: Screenshot/EuroAirport)

Der Flug aus Kopenhagen nach Basel wurde ebenfalls annulliert. (Bild: Screenshot/Euroairport)

Die Passagiere des Fluges nach Hamburg seien über Nacht in ein Hotel in Frankreich gebracht worden. Ihre Reise sollen sie am nächsten Tag antreten können. Wann, sei noch unklar.

Am 7. Dezember 2016 stürzte ein Kleinflugzeug am EuroAirport Basel ab. Eine Person kam dabei ums Leben.