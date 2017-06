Gelegenheit macht Diamantendieb

Der Telebasel News Beitrag vom 26. Juni 2017

Das Basler Strafgericht hatte heute über einen Diamantendiebstahl zu urteilen, der sich während der Baselworld 2015 abspielte. Trotz eindeutigen Aufnahmen der Videoüberwachung, stritt der Beschuldigte die Tat bis zu letzt ab. Ohne Erfolg.

An der Uhren- und Schmuckmesse 2015 kamen am Stand eines langjährigen Ausstellers zwei Diamanten im Wert von insgesamt gegen 900‘000 Franken abhanden. Sie wurden von einem Verkaufsmitarbeiter aus dem Tresor genommen und auch einem Verkaufstisch im geschlossenen Bereich des Stands vergessen. Dank der Videoüberwachung im Innern des Verkaufsstands kamen die Ermittler einem Schweiz-Israeli auf die Schliche. Der heute 65-Jährige wurde noch am selben Abend von einem grösseren Polizeiaufgebot in seiner Wohnung gestellt und für ein knappes Vierteljahr in Untersuchungshaft gesteckt.

Das 9-köpfige Einsatzteam der Polizei stellte gleich nach der Verhaftung seine Wohnung, die Garage inklusive den beiden BMWs auf dem Kopf – ohne Ergebnis. Auch die Beschattung und die abgehörten Telefongespräche nach seiner Freilassung brachten keine Ergebnisse. Die Steine sind verschwunden.

Scheinargumente und Verleugnung

Vor dem Basler Strafgericht stritt der Beschuldigte auch jede Schuld von sich: «Ich habe keine Diamanten gestohlen!» Auf dem Video sei lediglich zu sehen, wie er sein Mobiltelefon einsteckte – nicht das transparente Schächtelchen, das ein Mitarbeiter des Juweliers zuvor aus dem Tresor holte. «Weshalb machen Sie denn eine so auffällig unauffällige Bewegung?» Wollte der Staatsanwalt wissen. Wie auch schon zuvor den Fragen des Präsidenten des Dreiergerichts wich der Beschuldigte auch dieser Frage aus und machte stattdessen irgendwelche wenig relevante Aussagen.

Sein Verteidiger führte ins Feld, dass selbst wenn er das Schächtelchen entwendet habe, was wenig glaubhaft bestritten wurde, sei nicht klar, was effektiv drin war. «Es könnten sich ja irgendwelche Murmel darin befunden haben», gab der Pflichtverteidiger zu bedenken. Ausserdem habe der Juwelier keine Diebstahlanzeige erstattet.

Der Staatsanwalt entgegnete, dass der Diamantenhändler nun ein Verfahren gegen seine Versicherung führe, die den Verlust der beiden Steine nicht decken will. Deshalb sei auch von einem «Verschwinden» die Rede beim geschädigten Juwelier und nicht von «Diebstahl». Dieser sei von der Versicherungsdeckung ausgeschlossen. Also zweifelte der Verteidiger die Seriosität des Juweliers an, zumal diesem an anderen Messen in Antwerpen bereits mehrere Steine verlustig gingen. Das Gericht folgte diesen Überlegungen in keiner Weise und sprach von Scheinargumenten.

Videobeweis zu eindeutig

Schlussendlich stützte der Richter komplett auf die Aufnahmen der Videoüberwachung ab und verurteilte den Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren bei einer Bewährungsfrist von zwei Jahren. Geholfen hätte ihm lediglich, wenn er verraten hätte, wo die beiden Steine jetzt sind – die Diamanten sind beide nach wie vor nicht zum Vorschein gekommen.

Entlastend wertete der Richter hingegen, dass er höchstwahrscheinlich ohne Planung und Vorsatz den Stand bestahl – dem unbedarften diebischen Handgriff nach zu urteilen. Er habe lediglich die Gunst der Stunde nutzen wollen, dass die Steine auf dem Verkaufstisch einen Moment vergessen gegangen waren. Gelegenheit macht Diebe.