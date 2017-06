Kult-Band Zeal & Ardor gab Gratis-Konzert

Der Telebasel News Beitrag vom 25. Juni 2017.

Die Basler Band Zeal & Ardor existiert noch kein Jahr. Musikkritiker loben die Band in höchsten Tönen. Ihr Album gilt als eines der besten von 2016. Am Pärkli Jam Festival war die fünfköpfige Truppe als Überraschungs-Akt geladen - und begeisterten mit ihrer gelungenen Mischung aus Gospel und satanischem Black Metal.

Zeal & Ardor haben zwar unter Hipstern Kult-Status, aber in der breiten Öffentlichkeit noch keinen riesigen Bekanntheits-Status erlangt, obschon viele Musikkritiker voller Lob sind. Das führende amerikanische Musikmagazin Rolling Stone bezeichnte deren Album ‹Devil Is Fine›gar als das Beste von 2016.

Auch die Neue Zürcher Zeitung war hingerissen von der Musikmischung aus Gospel und ‹satanischem› Black Metal. Die WochenZeitung (WoZ) gab sich über den teuflischen Sound ebenso begeistert wie andere Musik-Fachmagazine.

Der Erfolg hat den Kopf und Komponisten der Songs, der Basler Manuel Gagneux, überrascht. Gagneux ist schon länger vom Okkultismus fasziniert, und hat die Idee, Gospel und Black Metal zu mischen, aufgenommen, obschon die beiden Musikstile zunächst unvereinbar schienen.

Manuel Gagneux, Komponist, Sänger und Frontmann von Zeal & Ardor hat «den besseren Mittelfinger gefunden»:

(Video: Telebasel)

Der 28-jährige Multi-Instrumentalist hat das Album ‹Devil Is Fine› ganz alleine in Mehrspur-Technik aufgenommen. Doch Konzerte wollte er nicht alleine auf der Bühne bestreiten und suchte sich deshalb eine Band. Zeal & Ardor existieren noch kein Jahr, hat aber in der Metal-Szene bereits Kult-Status erlangt.

Seit Musikkritiker das Album in höchsten Tönen preisen, ist die Band in ganz Europa auf Tournee: Wien, München, Hamburg, Berlin, Warschau, Athen sind nur einige Stationen. Jede Woche geben die sechs Musiker mehrmals in verschiedenen Städten Konzerte.

Am Samstag, 24. Juni 2017, traten Zeal & Ardor überraschend und unangekündigt am Pärkli Jam Festival im Basler St. Johanns Park auf und begeisterten das Publikum mit ihrem brachialem Sound.