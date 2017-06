Personenfreizügigkeit, AHV-Vorlage und Poststellen

Der Sonntags-Talk vom 25. Juni 2017 mit Christoph Mörgeli, Silvia Schenker und Pascal Brenneisen.

Jetzt will die SVP die Personenfreizügigkeit mit einer Initiative attackieren. Was passiert, wenn die Schweiz Ja sagt? Darüber diskutieren SVP-Politiker Christoph Mörgeli, die SP-Nationalrätin Silvia Schenker und Unternehmer Pascal Brenneisen im Sonntags-Talk vom 25. Juni 2017.

Neue Attacke gegen die Personenfreizügigkeit

Am Samstag, 24. Juni, bestimmt die SVP an ihrer Delegiertenversammlung in Lausen (BL), ob sie eine neue Initiative lanciert, um die Zuwanderung zu steuern.

Aus dem Einladungstext: «Nach wie vor wandern jährlich um die 80’000 Ausländer mehr in die Schweiz ein als aus. Die Folgen der Zuwanderung sind täglich spür- und erlebbar: Zunehmende Erwerbslosigkeit, überfüllte Züge, verstopfte Strassen, steigende Mieten und Bodenpreise, Verlust von wertvollem Kulturland durch Verbauung der Landschaft, Lohndruck, Ausländerkriminalität, Asylmissbrauch, Kulturwandel in den Führungsetagen, zunehmende Integrationsprobleme in vielen Schulen und Quartieren in Städten und Gemeinden, sowie viel zu hohe Ausländeranteile in der Fürsorge und in anderen Sozialwerken. Das Ziel einer erneuten Volksinitiative muss sein, die Zuwanderung wieder eigenständig steuern und beschränken zu können. Dazu braucht es die Aufhebung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU, notfalls dessen Kündigung.»

Wir fragen: Was soll diese Initiative bringen? Nimmt die SVP auch die Kündigung der bilateralen Verträge in Kauf?

AHV-Vorlage im Clinch

Hauchdünn wurde die Altersvorsorge 2020 im März beschlossen. Jetzt steht das Referendum dagegen. Heisst: Wir stimmen am 24. September nicht bloss über die Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV ab, sondern auch über alle anderen Teile der Altersvorsorge 2020. Besonders schwierig: Das Paket wird von fast von allen Seiten beschossen. Die Jungen sagen, wir zahlen zu viel für die Alten. Die Frauen sagen, Rentenalter 65 geht gar nicht. Rechtsbürgerliche sagen: Der 70-Franken-AHV-Zustupf ist ein schwerer Systemverstoss. Und überhaupt: Wir verschieben das Problem des drohenden AHV-Defizits nur auf spätere Generationen.

Wir fragen: Ist die Sache gelaufen?

645 Millionen Franken

So viel Gewinn machte die Post im Jahre 2015. Vielversprechend für Chefin Susanne Ruoff (Jahressalär: 948‘000 Franken) fällt auch die erste Quartalsbilanz 2017 aus: 267 Millionen Franken. Herrscht also Freude? Seit Herbst 2016 macht die Post Furore damit, dass sie überall Poststellen schliesst.

Newsbeitrag vom 19. November 2017

Persönliche Bedienung wird abgebaut, Computerbedienung wird aufgebaut. Die Kantone haben diese Bescheide von der Post-Obrigkeit ohne Mitspracherecht einfach hinzunehmen, dass ihnen jede dritte oder sogar zweite Post geschleift wird. Nun habe die Post die «erste Überprüfung» des Poststellennetzes abgeschlossen. Bis 2020 seien 763 Poststellen gesichert. Sehr schön. Und danach?

Wir fragen: Darf dieser Kahlschlag und Entmenschlichungskurs so weiter gehen?

Der Sonntags-Talk in der Sommerpause

Mit dem Sonntags-Talk über die Personenfreizügigkeit, AHV-Vorlage und die Abbaupläne der Poststellen, geht der Sonntags-Talk in die Sommerpause. Vom 2. Juli bis und mit 13. August sendet Telebasel Spezialsendungen an seiner Stelle. Der erste Sonntags-Talk wird nach der Sommerpause am 20. August ausgestrahlt.

Das Programm in der Sommerpause: