DJ Antoine feiert ‹Private Gallery Party›

Telebasel Glam vom 22. Juni 2017.

Während der Art-Woche feiert der Star-DJ mit bürgerlichem Namen Antoine Konrad, seine ‹Private Gallery Party›. Warum an einen öffentlichen Anlass, wenn man selber prominente Menschen kennt, diese dann auch noch exklusiv zu dir nach Hause kommen? DJ Antoine fackelt nicht lange und zeigt, dass er ein hervorragender Gastgeber ist, der weiss was geboten werden muss. Mit dem Künstler Attila Adrojàn holt er eine internationale Grösse nach Oberwil, samt seinen Werken und stellt diese bei sich aus.

DJ Antoine ist weltbekannt und hat in der Vergangenheit gezeigt, dass Musik machen alleine nicht mehr reicht.

Seine Kreativität steigert sich immer weiter und seine Marke ‹Antoine Konrad Lifestyle› gedeiht und blüht. Dies hat nichts mit dem aktuellen schönen Wetter zu tun. Nein, denn Antoine Konrad ist seit neustem Galerist.

Böse Zungen behaupten jetzt, es sei eine neue Geschäftsidee, doch dies ist nicht der Fall.

Antoine Konrad ist ein Kunstliebhaber

Mit dem international renommierten Künstler Attila Adorjàn, holt sich der Basler Star-DJ eine Grösse nach Oberwil für seine ‹Private Gallery Party›.

Es sei riesig in Basel so ein Projekt umsetzen zu können und auch zu dürfen. Doch wer Antoine Konrad kennt, weiss, wenn dann richtig.

Eine einfache Ausstellung oder gar gähnende Leere wäre nicht ‹Antoine Konrad Lifestyle›. Es muss Spass machen, lieber mehr statt weniger und warum dies nicht verbinden mit einer Party unter Freunden?

Genau das wurde so umgesetzt. International bekannte Namen fanden den Weg nach Oberwil zum Imperium von Antoine Konrad. Die Gedanken von ‹Glam› sind dabei, wer würde schon zu einer Privat-Party nein sagen? Denn wie schon erwähnt, halbe Sachen gibt es beim Star DJ nicht, auch nicht als frisch gekrönter Galerist.

Bilder sagen mehr als tausend Worte!

Dieses Motto nimmt sich DJ Antoine zu Herzen und haut für seine Freunde auf den Putz.

Die alte Polizeistelle in Oberwil wurde von Antoine schon komplett neu renoviert, doch nun wurde sie nochmals auf Hochglanz poliert.

Alles soll glänzen und die Gäste sollen sich wohlfühlen.