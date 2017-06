Wir wollen Bundesrat!

Der letzte Bundesrat aus Basel war Hans-Peter Tschudi. (Keystone)

Jawohl, jetzt reicht’s! Seit 1973 waren die beiden Basel nicht mehr im Bundesrat vertreten. Zur Info für die aktuelle Generation: Das war der Herr Tschudi, welcher massgeblich zur Gestaltung der AHV beitrug. Zur Mahnung an die Restschweiz: Die Region Basel ist die zweitwichtigste Wirtschaftsregion! Warum darf Bern zweimal und wir gar nicht? Die Lateiner sind auch zweifach vertreten: Warum also wir nicht?

Am 9. Dezember 1971 wurde das letzte Mal ein Basler in den Bundesrat gewählt. Bei den Gesamterneuerungswahlen wurde Hans-Peter Tschudi, zusammen mit Bundeskanzler Kurt Huber, Justizminister Kurt Furgler, Pierre Graber, Ernst Brugger, Roger Bonvin, Bundespräsident Nello Celio und Rudolf Gnaegi im Bundeshaus vereidigt. Seither schaffte das keine Baslerin und kein Basler mehr. Telebasel ist der Meinung: Das muss sich nun ändern! Nach der rotblauen #stärnstund hat nun die politische #bärnstund geschlagen!

‹Baseldytsch› oder ‹Baselbieterisch› im Bundeshaus

Und wir haben ja die Leute! Wir wollen und wir können Bundesrat! Die Region Basel ist die zweitwichtigste Wirtschaftsregion der Schweiz. Wir laufen vor politischer Kompetenz beinahe über. Telebasel fordert aus diesem Grund: Unsere Bundeshausleute müssen «Alles» unternehmen, damit wieder ‹Baseldytsch› oder ‹Baselbieterisch› durchs Bundeshaus hallt, wenn der Bundesrat oder die Bundesrätin den Mund aufmacht.

Unsere Topkandidatinnen und -kandidaten sind:

Elisabeth Schneider-Schneiter

Die basellandschaftliche CVP-Nationalrätin und Präsidentin der Handelskammer beider Basel ist unser Favorit. Warum? Sie hat die höchste Trefferquote bei Abstimmungen überhaupt und ist die erfolgreichste Politikerin in Bern. Sie wird also das tun, was die Bevölkerung will. Sie hat es im Gefühl. Sie versteht den Willen des Volkes.

Daniela Schneeberger

Die FDP-Nationalrätin aus dem Baselland gibt das Idealbild einer bürgerlichen FDP-Politikerin und das einer Schweizer Bürgerin ab: Schaffig, kompetent, pragmatisch, keine Neigung zum Extremen.

Balz Stückelberger

Als Banken-Arbeitgeberverbands-Geschäftsführer ist der Mann ultrakompetent. Nicht weniger wichtig: Er sieht einfach umwerfend aus. Seine Vorlagen gingen bei den Frauen und Mannen des Landes problemlos durch, wie ein Messer durch Schweizer Butter.

Eva Herzog

Sie ist unser linker Joker. Warum? Welcher Regierungsperson traut man am ehesten zu, jedes Dossier bis zum letzten Absatz besser zu kennen, als der damit befasste Mitarbeiter? Voilà! Mit ihrer Zustimmung, ihrem Kampf für die USR III, zeigte sie Regierungsformat. Selber schuld, wenn das Land auf diese Spitzenpolitikerin verzichten will.

Wer soll es werden? Stimmen Sie jetzt ab:

War Deine Spitzenfrau, Dein Spitzenmann nicht dabei?

Sagen Sie uns in den Kommentaren, wer es sein soll! Aber bitte nicht Roger Federer! Den brauchen wir noch auf dem Tennisplatz – und nicht politisch gekapselt.