Lambchop spielt am 30. Juli 2017 am STIMMEN-Festival in Lörrach. (Bild: keystone)

Region Gratis ans Konzert von Lambchop am STIMMEN-Festival

Vom 6. bis 30. Juli 2017 findet das grösste Musikfestival der Region statt: Das STIMMEN-Festival bietet wieder Top-Stars im Dreiländereck auf. Telebasel schickt Sie hin und verlost zwei Tickets für das Konzert von Lambchop am 30. Juli 2017.

Nach vierjähriger Pause kehrte die Band Lambchop letzten November mit ihrem neuen Album ‹Flotus› zurück auf die Bühnen dieser Welt. Insbesondere die Stimme von Frontsänger Kurt Wagner spielt eine tragende Rolle bei ihrer neuen Musik. Ausserdem könnte man sagen, dass das Ganze etwas ruhiger geworden ist. Ideal also für das STIMMEN-Festival: (Video: Youtube) Das STIMMEN-Festival Bereits zum 24. Mal findet das grosse Musikfestival statt. Die Highlights des STIMMEN-Fesitvals sind mit Sicherheit die Marktplatz-Konzerte in Lörrach. Daneben gibt es noch eine Reihe weitere Höhepunkte mit den Open Air-Tagen im Rosenfelspark Lörrach, den Konzerten im Wenkenhofpark in Riehen, den diversen Auftritten im Burghof Lörrach und den Kursen der STIMMEN-Werkstatt für Stimme und Gesang. Auch der Domplatz in Arlesheim wird dieses Jahr wieder beehrt, und die STIMMEN-Tournee macht im Kulturhotel Guggenheim in Liestal Halt. Telebasel verlost bis am 21. Juni 2017 regelmässig Tickets für einzelne Konzerte – Heute zu gewinnen: Lambchop und Fenne Lily (Support) am 30. Juli 2017 im Rosenfelspark in Lörrach. Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss: 21. Juni 2017 um 23:59 Uhr

Mail mit dem Betreff ‹Stimmen Lambchop› und den vollständigen Kontaktangaben an wettbewerb@telebasel.ch schicken

Pro Haushalt wird nur eine Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert

GewinnerInnen werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt und persönlich kontaktiert

Mitarbeiter von Telebasel und Veranstalterfirma sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt

Keine Auszahlung des Gewinns

Rechtsweg ausgeschlossen

Keine Korrespondenz

Tickets müssen am Empfang von Telebasel, an der Steinenschanze 2, 4051 Basel, abgeholt werden.

