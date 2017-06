Gratis ans Konzert von Tom Odell am STIMMEN-Festival

Mit seinen melancholischen Songs verzaubert Tom Odell Fans auf der ganzen Welt. Am 20. Juli 2017 gibt er sein Können auf dem Marktplatz in Lörrach zum Besten. (Bild: keystone)

Vom 6. bis 30. Juli 2017 findet das grösste Musikfestival der Region statt: Das STIMMEN-Festival bietet wieder Top-Stars im Dreiländereck auf. Telebasel schickt Sie hin und verlost zwei Tickets für das Konzert von Tom Odell am 20. Juli 2017.

Das STIMMEN-Festival

Bereits zum 24. Mal findet das grosse Musikfestival statt. Die Highlights des STIMMEN-Fesitvals sind mit Sicherheit die Marktplatz-Konzerte in Lörrach.

Daneben gibt es noch eine Reihe weitere Höhepunkte mit den Open Air-Tagen im Rosenfelspark Lörrach, den Konzerten im Wenkenhofpark in Riehen, den diversen Auftritten im Burghof Lörrach und den Kursen der STIMMEN-Werkstatt für Stimme und Gesang. Auch der Domplatz in Arlesheim wird dieses Jahr wieder beehrt, und die STIMMEN-Tournee macht im Kulturhotel Guggenheim in Liestal Halt.

Telebasel verlost bis am 21. Juni 2017 regelmässig Tickets für einzelne Konzerte – Heute zu gewinnen: Chaka Khan und Fatcat (Support) am 20. Juli 2017 auf dem Marktplatz in Lörrach.

Teilnahmebedingungen: