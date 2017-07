Dreispitz: «Wir wissen nicht, wie giftig unsere Gärten sind»

Der Telebasel Talk vom 12. Juni 2017 mit Rudolf Krieg.

Schock für die 100 Familiengärtner auf dem Dreispitzareal: Ihr Gemüse soll mit Blei vergiftet sein. Das soll eine Untersuchung des Kantons ergeben haben. Die Gärtner sind entsetzt. Noch immer hat der Kanton sie nicht über das Ausmass der Vergiftung informiert. Vereinspräsident Rudolf Krieg gibt im Telebasel Talk Auskunft.

Seit Jahren sind die Familiengärten eine grüne Oase der Ruhe, der Erholung und des Familienlebens. Hier wird gesät, geerntet, werden Gemüse und Salate aus den Gärten gegessen. Und nun stellt sich heraus, dass der Boden, auf der die Abend- und Wochenend-Idylle steht, schwer mit Blei belastet sein könnte.

«Wir wissen auch nicht wirklich, woran wir sind», sagte Vereinspräsident Rudolf Krieg der BZ Basel. «Mich würde interessieren, wie hoch die Werte sind.» Aber die Stadtgärtnerei wolle erst Ende Monat, also wenn die Sommerferien beginnen, informieren.

Unklar ist nahezu alles: Ob man das angebaute Gemüse essen darf. Ob die Kinder, wenn sie in den Gärten spielen, giftigen Staub aufnehmen. Ob und wie der Boden saniert werden kann. Ob der Kanton, der in einigen Jahren den Ort mit Wohnhäusern überbaut, die Gärten überhaupt sanieren wird.

Hochschule:«Hoher Wert»

Eine Stichprobe in der SRF-Sendung Schweiz aktuell der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil ergab, dass die Gärtner im Dreispitz Rüebli, Zucchini, Salate aus einem Boden ernten und essen, der mit 1’800 Mikrogramm pro Kilogramm belastet seien: Ein hoher Wert, so der Dozent für angewandte Ökologie Rolf Krebs: ab 2’000 Mikrogramm sei die landwirtschaftliche Nutzung verboten und eine Sanierung angezeigt. Als «bedenklich» bezeichnete er es, wenn Kinder auf Boden mit derartigen Belastungen spielten.

Was bedeutet das für die Familiengärtner? Was erwarten sie vom Kanton?