Brigger an der FCB-GV nicht in Vorstand gewählt

Die Impressionen aus der FCB-GV rund um die Wahl von Bernhard Burgener und das Misstrauen gegenüber Jean-Paul Brigger (Video: Telebasel)

Es war der Aufreger an der ordentlichen Generalversammlung des FC Basel am Freitagabend. Der von Bernhard Burgener als neues Gesicht gegen Aussen vorgeschlagene Jean-Paul Brigger, wurde von den Mitgliedern zwar in den Verwaltungsrat der FC Basel AG gewählt, nicht aber in den Vorstand des Vereins. Ein Misstrauensvotum und Schock für die neue Führung.

So hatten sich das die Herren um Bernhard Burgener, Marco Streller und Co. wohl nicht vorgestellt: Kaum hat man das rotblaue Zepter übernommen, revoltieren die Untertanen ein erstes Mal – und wie. Die Personalie Jean-Paul Brigger rückte ungeahnt ins Scheinwerferlicht. Im Vorfeld der Abstimmung äusserte sich ein Mitglied besorgt über die mögliche Wahl von Brigger als neuer starker Mann beim FCB. Die Vergangenheit bei der FIFA und das enge Verhältnis zu Sepp Blatter würden dieses Misstrauen, wenn nicht gar Ängste, schüren. Mit 726 JA-Stimmen verfehlte er das absolute Mehr von 751 knapp. 460 stimmten gegen ihn. 315 enthielten sich der Stimme. Ein Schock für Neo-Präsident Burgener.

Erschütterung bei Burgener

Sofort erteilte Bernhard Heusler, der die GV leitete, seinem Nachfolger das Wort. Burgener ergriff das Mikrofon und versuchte zu retten, was zu retten war. «Das ist eine schlechte Nachricht. Ich bin der letzte Mensch, der jemand vorverurteilen möchte. Er (Jean-Paul Brigger) ist einer der Wenigen, die bei der FIFA einen sehr guten Job gemacht haben und heute noch tätig in der technischen Kommission ist. Wir wollen die Zusammenarbeit mit grossen Clubs anstreben. Ich kenne keinen Anderen, der ein so grosses Beziehungsnetzwerk hat», sagte Burgener. Er sei erschüttert über dieses Resultat und nehme die Entscheidung entgegen. Nun müsse man abwarten und schauen, wie Brigger auf dieses Misstrauensvotum der Mitglieder reagiere. Am Ende seiner Rede appellierte er nochmals an das Vertrauen der Mitglieder.

Es folgte die Wahl des Verwaltungsrats der FC Basel AG 1893. Die FCB-Vereinsmitglieder haben dort zwar nur ein 25-prozentiges Wahlrecht. Ihre Stimme ist daher eine starke und symbolische Meinungsbekundung. Und siehe da, die Worte Burgeners hatten gewirkt. Es folgte der Meinungsumschwung bei der Personalie Brigger. Mit knappem Mehr (983 JA-Stimmen) wurde er für die Wahl in den Verwaltungsrat der FC Basel AG empfohlen.

Erster Fehler der neuen Führung?

Nun kann man sich fragen: War dieses Drama nicht sogar absehbar? Nicht nur ist das Misstrauen der Fussballfans gegenüber der FIFA generell und Sepp Blatter in Person bereits ein gewaltiger Faktor an sich. Sondern auch die ganze Emotionalität der letzten Wochen, mit der berauschenden Verabschiedung von Bernhard Heusler, spielte klar eine Rolle. Und wem das nicht genügte, dann liess die unsichere Zukunft des FCB und die Angst vor möglicher Erfolgslosigkeit das Fass überlaufen.

Oder hat sich die neue Führung einfach verschätzt? Die Personalie von Jean-Paul Brigger wurde erst gestern von der neuen Führung kommuniziert. Kurz und knapp – ohne ausführliche Begründung der neuen Führung. Ein Walliser ohne Basler Bezug. Offensichtlich zu wenig für die Mitglieder des FCB. Verständlich, schliesslich soll Brigger ja in Zukunft auch nicht einfach den Rasen des Joggelis mähen, sondern der neue starke Mann gegen Aussen sein. Vielleicht hätte man ihn nicht auch noch als Vorstandsmitglied für den Verein aufstellen sollen und etwas mehr über ihn sagen vor der Abstimmung. Am besten wäre es gewesen, Brigger wäre selbst da gewesen. Dem war aber nicht so. Er weilte aufgrund eines FIFA-Mandats in Asien.

Wie geht’s nun weiter?

Diese Entscheidung der Mitglieder ist ein Schlag für die Planungen von Bernhard Burgener. Der Schock war ihm ins Gesicht geschrieben. Sekunden nachdem er von Heusler mit Blumenstrauss und Trikot beschenkt worden war. Dennoch ist davon auszugehen, dass Jean-Paul Brigger das Amt als Delegierter des Verwaltungsrat der FC Basel AG übernimmt:

Fakt ist: Die kommenden Wochen, bleiben weiterhin spannend rund um den FCB. Nicht, wie erwartet nur aufgrund der Personalentwicklungen im Bezug auf die Mannschaft. Sondern auch was die künftige Spitze des Vereins angeht. Am Montag findet die nicht-öffentliche Generalversammlung der FC Basel AG 1893, wo die Gremien definitiv bestellt werden. Möglich, dass es danach zu einer Medienorientierung kommt und Jean-Paul Brigger selbst das Wort ergreift.

Zur Übersicht nochmals das alte Organigramm des FC Basel, um sich zu orientieren, wie der Club aufgeteilt ist in AG, Verein und Holding AG: