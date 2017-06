Die FCB-Meisterfeier im Video

FCB Meisterfeier vom 03.06.2017 - Teil 1.

Telebasel zeigte die ganze FCB-Meisterfeier live. Am 3. Juni um 18:00 Uhr startete der Meisterkorso durch die Innenstadt. Ein weiterer Höhepunkt war die Präsentation der 1. Mannschaft und des Meisterpokals um 20 Uhr auf dem Casinobalkon. Die ganze Sause noch einmal im Video.

Der zweite Teil der Meisterfeier (Video: Telebasel)

Die rotblaue Party am Samstag, 3. Juni, sollte etwas ganz besonderes werden, ein Fest für die ganze Familie. Man wolle zum zweiten Stern in diesem Jahr eine etwas andere offizielle Meisterfeier organisieren, hiess es in einer Medienmitteilung des FC Basel. Die FCB-Feier sollte eine «unvergässliche #stärnstund werden». In Zusammenarbeit mit Pro Innerstadt Basel hüllten Geschäfte und Gastronomiebetriebe ihre Schaufenster und Lokale bereits im Vorfeld in ein rotblaues Kleid.

Rotblaues Fest bereits am späten Nachmittag

Bereits ab 17:00 Uhr wurden auf dem Barfüsserplatz an verschiedenen Verpflegungsständen Grill und Getränke angeboten. Dazu konnte der ganze Cortège auf einer LED-Leinwand mitverfolgt werden.

Um 18.00 Uhr war es endlich soweit: Der Cortège setzte sich mit verschiedenen Formationen und ‹Waggis-Wagen› sowie typisch baslerisch musikalischen Klängen in Bewegung. Von der Bäumleingasse ging es die Freie Strasse hinunter und über den Marktplatz. An der Schifflände kehrte der ganze Korso und bewegte sich über die Faknerstrasse wieder zurück in Richtung Barfi.

Stars zum Anfassen

Auf den Waggiswagen befanden sich Meisterspieler aller Epochen, die zum Gewinn des zweiten Sterns beigetragen haben. Dazu gehörten unter anderem Helmut Benthaus, Admir Smajic, Christian Giménez und Julio Hernán Rossi, die beiden Degen-Brüder, Pascal Zuberbühler, Franco Costanzo und viele mehr.

Höhepunkt der FCB-Party bildete die Pokalpräsentation in gewohnter, aber wohl doch auch überraschend neuer Art auf dem Barfi. Mit Bernhard Heusler und Georg Heitz als ‹Dätschmeister› präsentierte sich die Mannschaft auf dem Balkon. Jeder einzelne Spieler wurde vorgestellt und die Fans erfuhren hier ein paar lustige Anekdoten aus der Kabine oder der FCB-Whatsapp-Gruppe. Eine rotblaue Party grossen Emotionen!