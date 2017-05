Diese 6 Songs sind richtig heiss!

Ein Sprung ins kühle Nass ist bei diesen Temperaturen nur zu empfehlen, auch wenn der Rhein noch nicht ganz so warm ist. (Bild: keystone)

Das Thermometer steigt und steigt. 32 Grad heiss wurde es heute in der Stadt am Rheinknie und morgen soll es vergleichbar warm werden. Telebasel präsentiert dir sechs Songs die optimal zu diesem Wetter passen.

#1 Nina Hagen – Heiss

Kein Titel ist passender als das Lied von Nina Hagen aus dem Jahr 1978. Damals schockte die deutsche ‹Godmother of Punk› mit ihren Songtexten die Öffentlichkeit. Mit Fomulierungen wie ‹Herr Wixmann› könnte man heutzutage wahrscheinlich niemandem mehr vor den Kopf stossen. Damals war das jedoch noch anders.

#2 Allschwil Posse – Summer

«Summer die schlichendi Süch», rappen die beiden MC’s MC Folio und VR Horny alias Boni Koller und Bubi Rufener im breitesten Basler Dialekt. Und so fühlt es sich auch manchmal an. Besonders wenn man die Sonnentage im Büro verbringen muss. Was die wenigsten wissen, der Basler Dialekt der beiden Herren ist gefaked. Sie kommen nämlich ursprünglich aus Zürich und Bern.

#3 Nancy Sinatra & Lee Hazlewood – Summer Wine

Ziegfach gecovert , nie erreicht. Der von Lee Hazelwood geschriebene und im Duett mit Nancy Sinatra gesungene Hit ‹Summer Wine› erreichte weltweite Bekanntheit und ist heute noch genauso magisch, wie vor 50 Jahren.

4# Nicolas Jaar – Mi Mujer

Auch das elektronische Musikgenre hat einiges zu bieten, wenn es um Sommer-Songs geht. Diese Perle von Nicolas Jaar aus dem Jahr 2010 wird an jeder Outdoor-Party ausgepackt und sorgt immer für gute Stimmung. Lupfig, leicht und trotzdem intensiv, so lässt sich der Titel am besten beschreiben. Wie der Sommer halt.

#5 Sandro Purple Green – Summer in dr City

Kein anderes Lied beschreibt den Sommer in Basel perfekter als der Track von Sandro Purple Green. Vom abhängen am Rheinbord über chillen im Park bis zu fahren im Cabriolet. Einfach reinhören und den Sommer spüren.

#6 2Raumwohnung – 36 Grad

So heiss ist es zwar noch nicht, aber die Chancen stehen gut, dass wir im Verlauf des Sommers solche Temperaturen erreichen werden. Hoffen wir, dass es dann nicht, wie im Song beschrieben, noch heisser wird.