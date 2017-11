Rettungsideen fürs Läufelfingerli

Der Telebasel News Beitrag vom 27. Mai 2017.

Mit der Einstellung der S9 wollte der Kanton Baselland Geld einsparen. Die Zugstrecke habe sich einfach nicht mehr gelohnt. Der Kanton machte die Rechnung aber ohne die Läufelfinger. Die rechnen jetzt nämlich ganz genau nach und versuchen mit allen Mitteln, ihre Bahnstrecke zu retten.

Ab 2020 soll die S9 auf der Strecke Sissach-Läufelfingen-Olten eingestellt werden. Die Kosten seien zu hoch, zu wenige Personen würden die Strecke nutzen. Der 8. generelle Leistungsauftrag im öffentlichen Verkehr sieht deshalb nicht vor, die Bahn weiterhin zu betreiben. Die Gleise, auf welchen der Zug momentan fährt, bleiben allerdings weiterhin erhalten und werden auch unterhalten. Die Gleise dienen weiterhin als Ausweichgleise für Notfälle. Momentan zahlt der Kanton für den Unterhalt der Gleise, da er diese nutzt. Nach der Einstellung der S9 werden die Gleise als Notstrecke für den nationalen Verkehr genutzt und werden somit vom Bund, beziehungsweise der SBB unterhalten.

Für den Läufelfinger Unternehmer Erich Rickenbacher macht das aber keinen Sinn. Wenn die gleise sowieso weiterhin unterhalten werden, könne doch auch gleich ein Zug diese Gleise nutzen. Er fragt sich, ob die SBB nicht einfach weiterhin die Kosten bei sich auf der Rechnung behalten könne, auch wenn ein Zug die Gleise nutzen würde. Somit würden dann die Betriebskosten auf der Seite des Kantons geringer ausfallen, da die Unterhaltskosten der Gleise von Bund finanziert werden würden. Dies, glaubt der Unternehmer, würde die Rechnung besser aussehen lassen und dem «Läufelfingerli», wie die S9 genannt wird, eine Chance geben.

Läufelfingerli zu einer vollwertigen S-Bahn umzufunktionieren

Diese Idee sei allerdings nichts Neues und wäre auch keine Lösung, meint die Landrätin und Vizepräsidentin der Finanzkommission Mirjam Würth. Die Idee sei bereits besprochen worden und ihrem Wissensstand nach auch abgelehnt worden. Die Unterhaltskosten seine wie eine Gebühr, die anfalle, wenn man die Gleise benutzt. Diese müssen alle Benutzer der Gleise zahlen. Es sei also auch eine Frage der Fairness, die Gebühren der S9 nicht zu erlassen. Einfach nur versuchen, die Rechnung besser aussehen zu lassen und die Strecke günstiger zu halten, mache ihrer Meinung nach längerfristig sowieso keinen Sinn.

Stattdessen schlägt Mirjam Würth vor, das Läufelfingerli zu einer vollwertigen S-Bahn umzufunktionieren, welche durchgehend nach Basel fahren würde. Somit würde die Attraktivität der Bahn steigen und mehr Personen würden die Strecke nutzen, womit der Kostendeckungsgrad erhöht werden könnte.

Dieser Vorschlag könnte in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Ein Referendum gegen einen Teil der Umstellung vom 8. generellen Leistungsauftrag im öffentlichen Verkehr wurde am Dienstag, den 23. Mai 2017 in Liestal der Landeskanzlei mit rund 5400 Unterschriften übergeben und kommt somit vor das Volk.