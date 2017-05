Wie komme ich an den Cupfinal?

Ob zu Fuss oder mit dem Zug. Jeder Fan soll den Weg nach Genf finden. (Bild: Keystone)

Morgen steigt der Cupfinal in Genf. Wir sagen euch wie und auf welchem Weg jeder FCB-Fan ans Ziel kommt. Sei es zu Fuss, mit dem Flugzeug, dem Zug oder Velo.

Vor langer Zeit hiess es: «Alle (oder viele) Wege führen nach Rom». Morgen gilt jedoch ein anderes Gesetz: «Viele Wege führen zum Cupfinal». Wir liefern alle Varianten und Wege, um am Ende pünktlich zum Anpfiff im Stade de Genève in Genf zu sein.

Extrazüge ab Bahnhof SBB

Insgesamt werden drei Extrazüge nach Genf angeboten – dieses Mal ohne Theater von Seiten Polizei und SBB. Der erste startet um 08:38 Uhr. Der Zweite um 09:09 Uhr. Und der Letzte rollt um 09:27 Uhr ab. Abmarsch mit der Muttenzerkurve zum Stadion ist um 13:00 Uhr vom Place des Grottes gleich neben dem Bahnhof. Cool: Am Bahnhof, in den Extrzügen und beim Treffpunkt vor dem Fanblock werden spezielle Cupfinal-Shirts verkauft.

Autokorso auf der A1

Wer lieber individuell an den Cupfinal fahren will, kann mit dem Auto gehen. Wir nehmen den St. Jakob-Park als Startpunkt. Ursprünglich wollten wir den Marktplatz vorschlagen, aber das hätte dann doch zu viel Chaos und Bewilligungen nach sich gezogen.

Über die Autobahn A1 gelangt man in rund 2 1/2 Stunden zum Stade de Genève – exklusive Staus, die es ja in der Schweiz, obwohl morgen Auffahrt ist, geben soll. Und bitte, nur weil «Auffahrt» ist, ist das noch lange keine Aufforderung den anderen Auto «aufzufahren».

Wer die komplizierte Route nehmen will, kann auch via Frankreich zum Cupfinal fahren. Da fährt man erst über die A36 und später wieder auf der A1. Der Trip würde aber rund 4 Stunden dauern – wer also Zeit und Musse hat?

Veloroute inklusive Veloring

Wer einen auf Tour de Suisse machen will, kann auch mit dem Drahtessel Richtung Süden fahren. Wir empfehlen im Vorfeld intensive Dehnübungen, denn der Trett-Spass dauert rund 15 Stunden.

Klar wäre das Panorama an den Alpen vorbei überwältigend, doch sollte man bedenken, um pünktlich zum Anpfiff vor Ort zu sein, muss man mitten in der Nacht in Basel abfahren. Taschenlampe also einpacken, falls man einen Platten wechseln muss. Und nein, Genf hat auch keinen Veloring, also einfach so direkt wie möglich und erlaubt fahren.

Wandern ist des Baslers Lust

Wer sich total verausgaben will vor dem Spiel kann auch zu Fuss nach Genf wandern. Dieser Zug ist aber in dem Zeitpunkt wo Sie diesen Artikel lesen bereits abgefahren, denn da hätten sie bereits gestern Nachmittag ablaufen müssen. Rund zwei Tage dauert solch ein Marsch – ohne Pause versteht sich.

Nicht traurig sein: Umso mehr Energie haben sie dann anschliessend die Kraft in den Beinen zu den Songs der Kurve mitzuhüpfen, statt mit wärmenden Schmerzgels die Krämpfe aus den Waden zu massieren. Ich glaube nicht, dass der FCB-Physio Ihnen zu Hilfe kommen würde.

Direktflüge vom Euroairport

Das waren noch Zeiten, als die Crossair noch von Basel nach Genf flog. Innert 45 Minuten, inklusive Gipfeli vom Kapitän, war man da am Ziel. Kaum abgehoben, schon wieder im Sinkflug. Diese Zeiten sind aber vorbei. Seitdem die Swiss sich vom EuroAirport Basel verdünnisiert hat, gibt es keine Flüge mehr nach Genf. Easyjet und Konsortien bieten diesen nationalen Service nicht mehr an.

Wer trotzdem lieber fliegen würde, kann nur ab Zürich direkt nach Genf fliegen. Nur der Spass wird auf die Schnelle ziemlich teuer. Ein Flug am Donnerstag in der Holzkistenklasse kostet bis zu 435 Franken – nur der Hinflug. Ohne Gipfeli vom Kapitän. Und die Pyros dürfen sie dort auch nicht im Handgepäck mitführen.

Für Kurzentschlossene

Wen es jetzt Morgen oder gar erst Übermorgen doch noch juckt an den Cupfinal zu gehen, der weiss nun wie am Besten zum Stadion kommt. Wir berichteten bereits gestern, dass es noch rund 1’000 Tickets zu vergeben gibt. Also nichts wie los!

Und nicht vergessen: Den Rückweg (hoffentlich) direkt zum Barfüsserplatz planen. Denn dort steigt bei einem Sieg des FCB am Abend die grosse Double-Party. Denn #SischZyyt!