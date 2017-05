«Wenn er Krieg will, kann er ihn haben»

(KEYSTONE/Laurent Gillieron)

Am letzten Donnerstag fand die Hauptprobe zum Cupfinal statt. Die beiden Finalisten FC Basel und der FC Sion standen sich im St. Jakob Park gegenüber und trennten sich am Schluss 2:2. Nach dem Spiel ging es dann schon los mit der mentalen Kriegsführung.

In den Katakomben treffen Roberto Campini, Mannschftsarzt beim FC Sion, und FCB-Spieler Geoffroy Serey Die aufeinander. «Jeudi prochain, ça va être la guerre, doc». Zu Deutsch: «Am Donnerstag gibt es Krieg, Doktor» tönte es aus dem Mund des Ivorers, der selbst zweifacher Cupsieger mit dem FC Sion ist und nun mit dem FC Basel nach dem Kübel greift.

Reto Ziegler, der ehemalige Nationalspieler und Kapitän beim FC Sion, lässt diese Ankündigung kalt.

Für den Genfer wird es ein spezielles Spiel, denn das Aufeinandertreffen findet in seiner Geburtsstadt statt. Ebenfalls etwas besonderes ist die Partie im Stade de Genève für seinen Trainer.

Sébastien Fournier, der dritte FC Sion-Trainer in dieser Saison, ist waschechter Walliser und kann seinen Verein jetzt zum 14. Titel im Cupfinal führen.

«Für einen Walliser ist es mehr als ein Traum an meiner Stelle zu stehen. Das ist eine Sache, die ich mir nie hätte vorstellen können. Gleichzeitig ist es auch eine grosse Verantwortung.

Der Cupfinal ist aber nicht Sache eines einzelnen Trainers, Präsidenten oder Spielers. Wenn wir verlieren, verlieren wir zusammen. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir zusammen.

Wir verwenden in den Tagen vor dem Finale alle vorstellbaren Kräfte, die wir haben, um es so zu machen, wie in den 13 Final-Jahren zuvor»

Einer, der bereits zwei Cupsiege auf dem Konto hat, ist Veroljub Salatić . Den ersten holte er sich mit seinem Jugendverein, den Grasshoppers Zürich.

Den zweiten dann mit seinem aktuellen Verein, dem FC Sion. Das war 2015, als die Walliser im Final im St. Jakob Park dem FC Basel keine Chance liessen und gleich mit 3:0 siegten.

