Warum, warum?

Ein gutgelaunter Claudio Zuccolini gibt Auskunft. (Bild: Telebasel)

An der muba trat unter anderem der Bünder Claudio Zuccolini als Live-Act auf. Glam traf den Komiker zum Interview und wollte wissen, wieso sein aktuelles Programm «Warum?» heisst.

An der muba traten mehrere Live-Acts auf. Unter anderem Komiker, wie Kaya Yanar oder Marc Haller und Musiker wie Ritschi oder Adrian Stern.

Auf der Bühne stand auch der Bündner Komiker Claudio Zuccolini. Dabei zeigt er Ausschnitte aus dem aktuellen Programm ‹Warum?›. Doch wieso nennt jemand sein Programm so? Ganz Einfach! Kinder, aber auch Erwachsene, fragten ständig nach dem Warum. Da sei es doch an der Zeit, seine Bühnenshow so zu nennen.

So tourt der viel gefragte Komiker durchs Lande, beantwortet Warum-Fragen und erklärt den Leuten, wie es zum Beispiel um die Raucher steht und wieso sie nicht aussterben.

Wer das unterhaltsame Programm noch sehen möchte, bekommt bestimmt noch Gelegenheit dazu. Bis mindestens im März nächsten Jahres tourt der Bündner noch durch die Schweiz.

Neben seiner eigenen Show moderiert er auch viele Galas, oder wird auch immer wieder im Fernsehen zu sehen sein. Weiter steht diesen Sommer auch ein neues Projekt an. Doch worum es sich dabei genau handelt, wollte der Bündner Komiker nicht verraten.