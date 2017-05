Warum findet der Cupfinal in Genf statt?

Die Fans verschaffen ihrem Ärger Luft. Im Stadion und auf den sozialen Medien. (Bild: keystone)

Die Anreise ist für die Meisten ziemlich lang und das Stadion nicht gerade von der modernen Sorte. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) muss viel Kritik einstecken für die Wahl von Genf als Austragungsort für den diesjährigen Cupfinal. Jedes Jahr halten Fans aller Clubs Banner in der Kurve hoch: «Dr Cupfinal ghört ins Wankdorf!». Doch wieso fügt sich der SFV diesem Wunsch nicht?

Seit 1929 gab es keinen Cupfinal mehr in Genf, erzählt Yannick Rappan, Medienverantwortlicher des Schweizer Cups. «Wir wollen den Cup in die ganze Schweiz bringen und Genf hat dieses Jahr eine sehr gute Bewerbung abgegeben». So lautet die offizielle Begründung von Seiten des SFVs. Doch der Cupfinal sei kein Wunschkonzert.

Gegenwind nach Ausschreitungen

Grundsätzlich wird jeder Cupfinal zur Bewerbung ausgeschrieben. Das bedeutet, sowohl Bern als auch Basel (oder irgendeine andere Stadt in der Schweiz) müssen sich für eine Austragung bewerben. In Bern spüre man, nachdem es 2014 zu Ausschreittungen gekommen ist, jedoch viel Gegenwind von Regierungsseite. «Die Behörden wollen den Cupfinal nicht mehr in Bern», führt Rappan weiter aus.

Einen Cupfinal durchzuführen, bringt viel Planungsarbeit mit sich und damit auch finanziellen Aufwand. Sicherheitskontingente müssen hochgefahren, Verkehrswege für Fans geöffnet und das Stadion auf Vordermann gebracht werden.

Trotzdem könne sich nicht jedes Stadion für einen Cupfinal bewerben. «Das Stadion muss natürlich eine gewisse Grösse haben. Basel ist perfekt, jedoch erfüllt auch Genf diese Voraussetzung», so Rappan. Doch viele Fans sind ‹not amused› über die Wahl. Dieser Facebook-Nutzer erklärt, weshalb der diesjährige Cupfinal unattraktiv sein soll:

«Definitiv nicht in Genf nächstes Jahr»

Wann es den nächsten Cupfinal in Basel geben wird, ist momentan noch unklar. «Wir wissen auch noch nicht, wo er nächstes Jahr stattfinden wird». Klar sei hingegen, wo nicht um die Trophäe gekickt werde: «Es wird sicher nicht wieder Genf sein», erklärt der Mediensprecher mit einem Schmunzeln und spielt dabei vermutlich auf die Ticketverkäufe an, die dieses Jahr zumindest von FCB-Seite her nicht so laufen, wie erwünscht. Tatsächlich nahm der FCB nur 8’000 anstelle der üblichen 10’000 Tickets zum Verkauf entgegen und sogar diese sind noch nicht alle an den Mann gebracht worden.

Egal ob Genf, Basel oder Bern – wie jedes Jahr wird es auch diesen Donnerstag, 25. Mai 2017, bestimmt zu einem zünftigen Cup-Fight kommen. Denn #SischZyyt!