Der Telebasel News Beitrag vom 24. Mai 2017.

Baselland Umgekippter Lastwagen verliert Ladung

Ein Lastwagen ist am Mittwoch, 24. Mai 2017, in einem Kreisel in Pratteln BL zur Seite gekippt. Dabei verlor er geladenen Sperrmüll. Der 43-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Der Selbstunfall ereignete sich kurz nach 11:45 Uhr auf der Frenkendörferstrasse – beim Kreisel in Richtung Augst. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei habe der Lastwagenfahrer die Autobahn A2 in Fahrrichtung Bern/Luzern bei der Ausfahrt Liestal verlassen und sei in den Kreisverkehr in Richtung Augst gefahren. Der Lastwagen sei beim Befahren der äusseren Spur auf die rechte Seite gekippt. In der Folge wurde das geladene Gut – Sperrmüll – komplett verschüttet. Der umgestürzte Lastwagen musste abgeschleppt werden, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Während den Bergungsarbeiten bliebt der Kreisel auf der Frenkendörferstrasse in Fahrtrichtung Augst während rund einer halben Stunde gesperrt. Dadurch kam es zu einem Rückstau bis auf die Autobahn A22, die kurz vor dem Kreisel endet. (jw/sda)

