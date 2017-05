Donald Trump bei seiner Audienz mit Papst Franziskus. (Keystone/EPA/ALESSANDRA TARANTINO)

International Papst Franziskus empfängt Donald Trump zur Audienz

Papst Franziskus hat am 23. Mai 2017 US-Präsident Donald Trump in seiner Privatbibliothek empfangen und sich mit ihm 30 Minuten lang unterhalten. Die beiden sassen sich am Schreibtisch der Bibliothek gegenüber.

Anwesend beim Treffen zwischen Donald Trump und dem Papst war ein Dolmetscher. Fotografen waren nur zu Beginn des Gesprächs zugelassen. Der Besuch wurde mit Spannung erwartet, weil sich die Haltung der Beiden vor allem bei Themen wie Migration und Umweltschutz wesentlich unterscheidet. Der Immobilienmilliardär und der ‹Papst der Armen› liegen bei vielen Themen über Kreuz. Beim Klimaschutz, in der Flüchtlingskrise und zu Fragen der Einwanderung vertreten sie gegensätzliche Positionen. Wegen des geplanten Baus einer Mauer an der Grenze zu Mexiko lieferten sich Trump und Franziskus während des US-Wahlkampfs bereits einen verbalen Schlagabtausch. Nach dem Treffen tauschten Franziskus und Trump Geschenke aus. Während ihres Gesprächs wartete die zwölfköpfige Delegation mit der First Lady Melania, der Präsidenten-Tochter Ivanka Trump, ihrem Ehemann Jared Kushner und US-Aussenminister Rex Tillerson in einem Raum unweit der Bibliothek auf das Ende des Gesprächs. Melania und Ivanka Trump unterhielten sich mit einigen Prälaten, darunter mit dem Präfekten des päpstlichen Hauses, Bischof Georg Gänswein. «Was geben Sie ihm zu essen?» Papst Franziskus war bei der Audienz mit der Familie Trump offenbar auch zu Scherzen aufgelegt. Nach dem Privatgespräch mit Donald Trump witzelte der 80-jährige Pontifex am Mittwoch mit First Lady Melania über die Essgewohnheit deren Mannes: «Was geben sie ihm zu essen?», übersetzte der Dolmetscher die Frage des Papstes. «Pizza, ja», antwortete die First Lady, wie bei der Live-Übertragung des Besuchs zu hören war. Nach dem Gespräch mit dem Papst traf Trump Vertreter des vatikanischen Staatssekretariats. Melania Trump verliess den Vatikan, um das vatikanische Kinderspital Bambin Gesú zu besuchen. Proteste gegen Donald Trump Aus Protest gegen den US-Präsidenten entrollten Aktivisten einer kommunistischen Organisation in der Nähe des Kolosseums ein Spruchband mit dem Slogan «Trump not welcome». Am Dienstagabend hatte die Umweltorganisation Greenpeace eine besondere Botschaft an den US-Präsident gerichtet. Den Aktivisten gelang es trotz scharfer Sicherheitsvorkehrungen rund um den Vatikan, die Kuppel des Petersdoms mit der Aufschrift «Planet Earth First» anzustrahlen. Dies sei eine Anspielung auf Trumps Motto ‹America First›, hiess es in einer Mitteilung von Greenpeace Italien. Der Klimaschutz müsse oberste Priorität haben. Nach seinem Besuch im Vatikan trifft Donald Trump in Rom den italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni und Staatschef Sergio Mattarella. Anschliessend reist Trump weiter nach Brüssel, wo am Nachmittag tausende Menschen gegen seinen Besuch demonstrieren wollen. (sda apa dpa afp)

