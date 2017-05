Basel «Mein Ziel ist es, Sitze zurück zu gewinnen»

Wenn sich der Trend der CVP Basel-Stadt so weiter geht, fällt die traditionelle Macht in der Mitte bei den nächsten Wahlen unter die 5-Prozent-Marke. Das will der Hoffnungsträger, der 33-jährige und einstimmig zum Präsidenten gewählten Balz Herter, verhindern. Wir haben ihn heute zu Hause im Kleinbasel besucht.

Balz Herter war bereits am 13. April 2017 im Telebasel Talk zu Gast: (Video: Telebasel)

Was geschah bisher

Auch interessant