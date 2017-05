Lehre statt Leere

Telebasel Report vom 24. Mai 2017.

Sie dürften faktisch nicht existieren, aber trotzdem gibt es sie: Sans-Papiers. Sie leben seit Jahren in der Schweiz, gehen täglich zur Arbeit oder zur Schule und sie wollen um keinen Preis auffallen. Von den geschätzten 4'000 Sans-Papiers im Kanton Basel-Stadt sind rund ein Zehntel Jugendliche. Ihre Zukunftsperspektiven nach der Schule sind düster.

In Artikel 19 der Schweizerischen Bundesverfassung ist es fest verankert: Das Recht auf Grundschulunterricht – obligatorisch und unentgeltlich für alle Kinder, unabhängig der Herkunft und des Status’.

Die Schulen stützten dieses Grundrecht, in dem sie den kantonalen Migrationsbehörden keine Meldung über jugendliche Sans-Papiers machen. Das Grundrecht auf Grundschulbildung ist damit gewichtiger als die Ausweisung illegaler Migranten. Gleichzeitig sind jene Werte nur bis und mit Sekundarstufe 1 geschützt. Mit dem Ende der Schulzeit, beginnt deshalb gleichzeitig auch der Alptraum jugendlicher Sans-Papiers: Der Übertritt ins Gymnasium oder in die Lehre steht an.

Für das Gymnasium erfüllen sie oft die sprachlichen und schulischen Voraussetzungen nicht. Damit wäre die Entscheidung für die Berufslehre mit teilweise geringeren Anforderungen die logische Konsequenz, aber der Schein trügt: Für den Abschluss eines Lehrvertrags benötigen die Heranwachsenden eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung. Die jugendlichen Sans-Papiers stehen damit vor einer Entscheidung, die keine ist.

Die Bedeutung der Berufslehre

«Die berufliche Grundbildung ist der wichtigste Generalzubringer zum ersten Arbeitsmarkt», sagt Hanspeter Hauenstein vom Amt für Berufsbildung vom Kanton Baselland. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder: Rund 65% aller Jugendlichen entscheiden sich beim Übertritt für eine Berufsbildung und gegen das Gymnasium. Bei dieser Entscheidung sind die Eltern massgebend: Rund die Hälfte der Jugendlichen wählen denselben Ausbildungsweg, wie ihre Eltern. Je nach Berufswahl sind die schulischen Anforderungen höher oder tiefer.

«Die Eltern von Sans-Papiers putzen und arbeiten in Privathaushalten oder pflegen ältere Personen», sagt Olivia Jost vom Verein Sans-Papiers. «Das ist häufig nicht das, was sich die Jugendlichen für ihre Zukunft wünschen.» Daher wäre die Berufslehre der einfachste Einstieg in das legale Erwerbsleben. Doch ohne Aufenthaltsbewilligung bleibt dieser Weg verschlossen.

Härtefallgesuch als letzter Ausweg

Die Politik hat auf diese schwierige Situation reagiert und 2013 die Regularisierungsmöglichkeit für jugendliche Sans-Papiers erlassen. Dieses sogenannte ‹Härtefallgesuch› wird aber kaum wahrgenommen, weil die Anforderungen sehr hoch sind:

– Der Jugendliche hat die Schule während mindestens 5 Jahren in der Schweiz besucht

– Das Gesuch muss innerhalb von 12 Monaten nach Schulabschluss eingereicht werden

– Der Jugendliche ist gut integriert und respektiert die Rechtsordnung

– Es liegt das Gesuch eines Arbeitgebers vor, der die betroffene Person einstellen will

– Der Jugendliche muss seine Identität und jene seiner Familie offenlegen

Sie müssen sich gegenüber einem Arbeitgeber als Sans-Papiers erkennen geben. Ein grosses Risiko. Zudem müsste sie der potenzielle Arbeitgeber überhaupt bei diesem Härtefallgesuch unterstützen wollen. Er muss Zeit und Geld in ein Verfahren investieren, dessen Ausgang ungewiss ist: Der Nutzen für Lehrbetriebe nach erfolgreichem Abschluss einer Lehre ist gering aber positiv (siehe Grafik). Dies dient als Anreiz, damit Betriebe überhaupt Berufslernende ausbilden.

Bei einer 3-jährigen und 4-jährigen Grundbildung sind Heranwachsende aber in den ersten beiden Jahren wenig produktiv. Hier übersteigen die Kosten deutlich den Nutzen. Erst im letzten Lehrjahr, wenn Lernende selbstständig arbeiten können, überkompensieren Betriebe die hohen Kosten der ersten Jahre.

Wenn das Härtefallgesuch dann abgelehnt wird und der jugendliche Sans-Papiers die Schweiz verlassen muss, ist das ein deutlicher Verlust für die Betriebe. Daher wird ein Arbeitgeber sich wohl von Beginn an für einen Lernenden mit Aufenthaltsbewilligung entscheiden. Hinzukommt, dass bei einer Ablehnung des Härtefallgesuchs auch die Familie des Sans-Papiers die Schweiz definitiv verlassen muss.

SVP hält an Kriterien fest

Für Oskar Kämpfer, Präsident der SVP Baselland, sind die Kriterien für ein erfolgreiches Härtefallgesuch durchaus gerechtfertigt. Gerade was die Offenlegung der Identität angeht, gebe es keinen Handlungsspielraum: «Es geht schlichtweg nicht, dass ein Sans-Papiers illegal eine ganze Lehre absolviert und dabei keine Steuern abliefert».

Man sei bei der SVP grundsätzlich der Haltung, dass Jugendliche Sans-Papiers mit einer Lehrstelle im Sack keinen besseren Weg zur Integration hätten wählen können, jedoch bedinge das «ganz einfach den Weg raus aus der Illegalität», sagt Kämpfer. Hingegen könne man «immer darüber diskutieren», ob ein Sans-Papiers nun fünf oder nur drei Jahre in der Schweiz gelebt hat bei Lehrstellen-Antritt.

(Erdem Uçar)