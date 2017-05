Arnold Forrer ist nicht nur Schwingerkönig, sondern auch Käser. Er wird am Schwingertag seinen neuen Käse ‹Eidgenuss› zur Degustation anbieten. (Keystone)

Basel Die Bösen kommen!

Am Auffahrtstag findet auf dem Sportplatz Grendelmatte in Riehen der Baselstädtische Schwingertag 2017 statt. Knapp 130 Schwinger haben sich für den Grossanlass am 25. Mai 2017 angemeldet. Darunter auch Vertreter des Baselstädtischen Schwingerverbandes.

Aus der Region sind der Oberwiler Fabian Aeschlimann und Florian Nyffenegger aus Riehen für den Baselstädtischen Schwingertag angemeldet. Der Start des jungen Rieheners ist wegen einer Verletzung allerdings noch nicht ganz sicher. Mit Stolz kann das OK vermelden, dass auch ein waschechter Schwingerkönig auf dem Platz stehen wird. Und zwar gibt sich Arnold Forrer, Schwingerkönig 2001, die Ehre. Der Eidgenoss und Käsermeister wird seinen neuen Käse ‹Eidgenuss› und präsentieren und zur Degustation anbieten. Der hohe Besuch wird um ca. 10 Uhr erwartet. Der Präsident des OKs des Baselstädtischen Schingtags, Koni Müller, war im Telebasel Talk vom 19. Mai 2017 zu Gast und sprach über den Grossanlass. Auch über die Terminkollision mit dem Cupfinal zwischen dem FC Basel und dem FC Sion, der auch am Auffahrtstag stattfindet:

