Auffahrt: Hätten Sie’s gewusst?

Die Auffahrt ist ein Brauchtum der römisch-katholischen Kirche. (Bild: KEYSTONE/Christian Beutler)

Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung kennt sich wirklich mit christlichen Feiertagen aus. Welche Bedeutung die Auffahrt hat und weshalb diese immer auf einen Donnerstag fällt, erfahren Sie hier.

Einen Hinweis auf die Bedeutung des Feiertages gibt der ursprüngliche Begriff Christi Himmelfahrt. In der Schweiz und in Liechtenstein wird der Brauch Auffahrt genannt. An diesem Tag wird im christlichen Glauben die Rückkehr von Gottes Sohn, Jesus Christus, zu seinem Vater in den Himmel, gefeiert.

39 Tage nach Ostersonntag wird Jesu Christis Auffahrt gefeiert. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag.

Man nimmt an, das bereits ab 400 nach Christi Auffahrt gefeiert wurde.

In Basel wird an Auffahrt in den meisten Berufen nicht gearbeitet, die meisten Geschäfte sind geschlossen, Familien geniessen einen schönen freien Tag zusammen, viele Berufstätige machen eine Brücke und verreisen über das verlängerte Wochenende.

In der Region kann man den Tag an verschiedensten Anlässen geniessen:

Eröffnungsfest Summer-Kunschti

Die Summer-Kunschti Margerethen öffnet und bietet von 11:00 bis 22:00 Uhr ein abwechslungsreiches Angebot für Jung und Alt.

Baselstädtischer Schwingertag

Am Auffahrtstag findet auf dem Sportplatz Grendelmatte in Riehen der Baselstädtische Schwingertag 2017 statt. Knapp 130 Schwinger haben sich für den Grossanlass am 25. Mai 2017 angemeldet. Darunter auch Vertreter des Baselstädtischen Schwingerverbandes.

Cupfinal

Ende April machte der FC Basel die zwanzigste Meisterschaft in der Klubgeschichte perfekt. Am Donnerstag bietet sich den Baslern die Möglichkeit, sich einen weiteren Titel in die Vitrine zu stellen. Dazu müssten sie allerdings den Mythos FC Sion bezwingen. Der Final findet im Stade de Genève um 16:00 Uhr statt. Telebasel hält Sie per Liveticker auf dem laufenden.

Römischer Spielnachmittag

Im grossen Amphitheater von Augusta Raurica lernen Familien unter kundiger Anleitung Spiele und Geräte kennen, wie sie schon von römischen Kindern benutzt worden sind. Die Veranstaltung ist von 13:00 bis 16:00 Uhr.

Uffertwegge in Liestal

Am Auffahrtstag im Frühling erhalten die Kinder in Liestal vom Stadtrat ein Brötchen (Wegge). Der Brauch war ursprünglich ein Dankes- und Spendebrauch anlässlich der Kontrolle der Gemeindegrenzen am Banntag.