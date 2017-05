Die Jubelbilder des FC Chelsea werden sich dieses Jahr auf Aufnahmen aus dem Stadion beschränken. (Bild: keystone)

Englands Meister Chelsea hat seine Meisterparade wegen des Attentats in Manchester abgesagt. "Eine Parade wäre unangebracht", teilte der Londoner Klub mit. Man wolle der angespannten Lage Rechnung tragen und die Sicherheitskräfte nicht zusätzlich beanspruchen.

In Manchester zündete ein Attentäter am Montag, 22. Mai 2017, an einem Konzert eine Bombe und riss mehr als 20 Menschen in den Tod. Englands Fussball-Meister feiert seinen Titel traditionell mit einer Parade durch die Strassen seiner Stadt.

(sda)