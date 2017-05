Zwei Jahre Verspätung: Neue Kuppel wird erst 2020 eröffnet. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Basel Verzögerung bei neuer Kuppel

Der Kuppelneubau im Nachtigallenwäldeli soll zwei Jahre später als geplant eröffnet werden. Was die ‹Schweiz am Wochenende› bereits ankündigte, bestätigte die Stiftung Kuppel Dienstag, 22. Mai 2017, in einer Mitteilung.

Im Oktober 2016 wurde die Planung der neuen Kuppel auf Eis gelegt. Erst jetzt konnte sie wieder aufgenommen werden. Wie die Stiftung Kuppel nun aber ankündigte, wird der Konzertbetrieb erst mit zwei Jahren Verspätung, im Jahr 2020, wieder aufgenommen. Diesen Sommer wird das umgestaltete Nachtigallenwäldeli eröffnet. Daraufhin hätte auch der Kuppelneubau im Frühjahr 2018 seine Türen öffnen sollen. Ausserdem wollte die QPL AG einen Gastronomiebetrieb direkt neben der Kuppel realisieren. Dafür fehlt aber das Geld – die Idee wurde begraben. Neuer Stiftungsratspräsident Mit der Mitteilung der Bauverzögerung verkündete die Stiftung Kuppel auch, dass Simon Lutz das ehrenamtliche Stiftungsratspräsidium an Tobit Schäfer übergibt. Lutz werde sich aber weiterhin als Stiftungsratsmitglied für die Neue Kuppel Basel engagieren. Mehr dazu am 23. Mai 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich in den Telebasel News.

Was geschah bisher

