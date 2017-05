Tödliche Explosion während Konzert in Manchester

Youtube-Video von Dominio FM

Bei einer Explosion auf einem Popkonzert in der britischen Stadt Manchester hat es am Montagabend mehrere Tote und Verletzte gegeben. Nach Angaben der Polizei ereignete sie sich im Foyer, berichtete der Sender BBC. Die Ursache war zunächst völlig unklar. Die Spekulationen darüber reichten von einem Terroranschlag bis hin zu geplatzten riesigen Gasballons.

In der betroffenen Multifunktionshalle hatte die US-Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande ein Konzert gegeben. Viele Kinder und Jugendliche sollen die Veranstaltung besucht haben. Zeugen berichteten von einem Knall nach dem letzten Song gegen 22.30 Uhr Ortszeit. Rund um die Arena zogen bewaffnete und maskierte Polizisten auf.

Panikartige Szenen

Die Polizei forderte die Menschen via Kurznachrichtendienst Twitter auf, sich aus der Gegend um die Manchester Arena fernzuhalten. Notfallfahrzeuge rasten zu der Multifunktionshalle. Helikopter kreisten über dem Areal. Menschen flohen in Panik und mit Tränen in den Augen aus der Halle, berichteten Augenzeugen.

Ein BBC-Korrespondent spricht von einer zweistelligen Zahl von Toten bei der Explosion. Die Polizei behandelt den Vorfall der BBC zufolge als möglichen Terror-Akt. Die Polizei Manchester hat inzwischen einen verdächtigen Gegenstand kontrolliert zur Sprengung gebracht.

Der unmittelbar neben der Halle liegende Bahnhof Manchester Victoria wurde laut BBC gesperrt. Die Notfalldienste forderten die Bevölkerung über Twitter auf, sie wegen des Einsatzes nur bei lebensbedrohlichen Angelegenheiten zu kontaktieren.

Knall erschütterte Nachbarschaft

Mehrere Konzertbesucher berichteten von einem lauten Knall. Es habe aber keinen Rauch gegeben. «Zuerst dachten wir, dass einer der riesigen Gasballons auf dem Konzert geplatzt sei. Aber als wir draussen waren, sahen wir, dass es etwas Ernsteres gewesen sein muss», zitierte der britische Nachrichtensender Sky News eine Besucherin.

Die Konzertbesucherin Jade Baynes berichtete dem Sender BBC, sie sei von bewaffneten Polizisten aufgefordert worden wegzurennen, nachdem sie die Halle verlassen habe. Per Alarmaufruf sei das Publikum aufgefordert worden, Ruhe zu bewahren, aber so schnell wie möglich hinauszukommen.

