Schauspieler Roger Moore mit 89 Jahren gestorben

Der als James Bond bekannte Schauspieler, Roger Moore, verlor den Kampf gegen den Krebs. (Bild: (KEYSTONE/APA/GEORG HOCHMUTH))

Der britische Schauspieler Roger Moore ist am Dienstag, 23. Mai 2017, im Alter von 89 Jahren in der Schweiz einer Krebserkrankung erlegen, wie seine Familie auf Twitter mitteilte. Moore wurde bekannt für seine Darstellung des Geheimagenten James Bond.

1/7 Roger Moore im Jahr 1958 gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Dorothy Squires.

2/7 Die Rolle die ihn unsterblich machte. Hier zu sehen am Filmset von ‹Leben und Sterben lassen› im Jahr 1972.

3/7 Insgesamt sieben Mal mimte Moore den charismatischen Geheimagenten James Bond. Zuletzt im Jahr 1985 im Film ‹Im Angesicht des Todes›. (Bild: Octopussy)

4/7 1979 schrieb der Film ‹Moonraker – streng geheim› Filmgeschichte. Unvergessen sein Duell mit dem ‹Beisser›, gespielt von Richard Kiel.

5/7 Im echten Leben waren die zwei gut befreundet. Kiel starb im Jahr 2014.

6/7 Roger Moore gemeinsam mit James-Bond-Produzent Albert Broccoli.

7/7 2007 erhielt Moore seinen Stern auf dem ‹Walk of Fame› in Hollywood.













(Bilder: keystone)

Bis zuletzt ist Moore vor allem mit seiner bekanntesten Rolle als Geheimagent ‹007› in Verbindung gebracht worden, den er in sieben Filmen in den 1970er und 1980er Jahren spielte.

Der am 14. Oktober 1927 geborene Schauspieler spielte in den 50er Jahren in mehreren Fernsehserien mit. 1973 verkörperte er erstmals James Bond in ‹Leben und sterben lassen›. 1985 stand er in der Folge ‹Im Angesicht des Todes› zum siebten und letzten Mal als Agent 007 vor der Kamera. 2003 wurde er in seiner britischen Heimat in den Adelsstand erhoben, im selben Jahr erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Moore war vier Mal verheiratet und Vater von drei Kindern. Die Wintermonate verbrachte der britische Schauspieler jeweils in Crans-Montana (VS). Wie seine Kinder bei Twitter weiter verkündeten, werde in Monaco eine private Trauerfeier stattfinden. Das habe sich ihr Vater so gewünscht.