Regio am Banntag in Liestal

Telebasel Regio vom 23. Mai 2017

Wenn im Liestaler Stedtli auf offener Strasse geballert wird, ist das nicht in etwa die Folge eines Polizeieinsatzes, sondern es wird der Liestaler Banntag gefeiert. «Der höchste Feiertag im Jahr», wie die eingesessenen Gemeindebürger selbst sagen, ist immer ein Spektakel. Mittendrin Regio-Reporter Luca La Rocca.

«Einen schönen Tag und dass ich nicht um 09:00 Uhr schon flach liege», erklärt Banntag-Besucher Alex Lind, als Luca ihn fragt, was er sich vom heutigen Tag erhofft. Die Zeichen für einen gelungenen Banntag standen nämlich auch schon besser. Denn Alex vergass am Morgen seinen Spazierstock zuhause und musste nochmals kehrt machen, um diesen zu holen. Doch alles halb so wild. Mit seinem Spazierstock in der Hand macht er sich auf den Weg.

Speziell war der diesjährige Banntag aufgrund einer neuen Route. Das Liestaler Stedtli ist zurzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt und so musste der Zug eine leicht andere Route laufen. «Es war schon etwas speziell. Aber es waren nur die ersten paar Meter. Nachher war alles wieder normal», sagt Lukas Glaser aus Muttenz.

Bei strahlendem Sonnenschein setzte sich der Zug weiter fort in Richtung Wald und stoppte bei einem ‹z‘Nüni-Halt›. Dort gab‘s warmen Schüblig, Wein und Alphornmusik.