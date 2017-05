Der Unfall ereignete sich auf der Expressstrasse in Egerkingen. (Bild: Polizei Kanton Solothurn)

Region Motorradfahrer in Egerkingen schwer verletzt

Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto in Egerkingen SO am frühen Dienstagmorgen, 23. Mai 2017, schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Expressstrasse.

Ein Ambulanz brachte den Motorradfahrer ins Spital, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte. Am Steuer des Autos sass ein 52-jähriger Lenker. Dieser hatte sich gemäss Polizei vor dem Abbiegen nach links in Richtung A2 vergewissert, dass die Expressstrasse von Süden her frei gewesen war. (sda)

