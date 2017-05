Das gefundene Ecstasy. (Bild: Grenzwachtregion Basel)

Baselland Mehrere Kilogramm Drogen in Pratteln gefunden

Am Samstag, 20. Mai 2017, haben Mitarbeitende des Grenzwachtkorps ein ihnen verdächtig vorkommendes Fahrzeug in Pratteln kontrolliert. Bei einer eingehenden Kontrolle sei ein Spezialistenteam des Grenzwachtkorps auf mehrere Kilogramm Drogen gestossen, heisst es in einer Mitteilung der Grenzwachtregion Basel.

Auf der Autobahn-Raststätte Pratteln kontrollierte der Grenzwachtkorps das Auto. Beim 28-jährigen, niederländischen Lenker sei sogleich ein Drogenschnelltest durchgeführt worden, welcher positiv ausgefallen sei. Die Person sowie das Fahrzeug seien in der Folge auf den nächsten Grenzwachtposten mitgenommen worden, wo eine eingehende Kontrolle – mit einem Drogenspürhund – durchgeführt wurde. Im Verdeck-Kasten des Cabriolets seien gemäss Grenzwachtregion Basel rund 1,7 Kilogramm Ecstasy und rund 2,3 Kilogramm Kokain sichergestellt worden. Der Grenzwachtkorps übergab die Person der Baselbieter Kantonspolizei. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft beantragt Untersuchungshaft für den Niederländer.

