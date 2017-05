Krach in der Kirche

Der Telebasel News Beitrag vom 23. Mai 2017.

Die Fachstelle katholisch bl.bs geht durch turbulente Zeiten. Die Landeskirche Baselland hat entschieden, dass sie die mit den Baslern betriebene Fachstelle nicht mehr unterstützen wird. Für die katholische Kirche Basel-Stadt ist der Entscheid ein Schock. Die Fachstelle steht vor dem Aus.

Die römisch-katholische Landeskirche Baselland beendet die Zusammenarbeit mit den Baslern Katholiken. Zumindest was die gemeinsam betriebene Fachstelle katholisch bl.bs angeht. Der Ende Juni 2018 auslaufende Vertrag wird von den Baselbietern nicht weitergeführt. Sehr zur Enttäuschung der Basler: «Die Fachstelle war ein Erfolgsmodell», sagt Monika Hungerbühler, Co-Dekanatsleiterin Basel-Stadt. Katholisch bl.bs ist für die Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Theater oder Museen zuständig. Auch die Beratung und Seelsorge von Prostituierten wird von der Fachstelle betrieben. All diese Projekte stehen nun vor dem Aus.

600’000 Franken kostete die Fachstelle jährlich. Die Katholischen Kirchen der beiden Basel haben sich die Kosten dafür geteilt. Für die Katholiken im Landkanton war die Fachstelle aber zu sehr auf die Stadt gerichtet. Sie haben eigene Projekte im Sinn. Die 72 Kirchgemeinden sollen bis Ende nächstes Jahr in sieben Pastoralräume zusammengefasst werden: «Jetzt geht es einfach darum, dass man sich im Hinblick auf diese Neuausrichtung auf die neuen Verantwortlichen nochmals überlegt, wie können wir zentrale kirchliche Angebote am besten an unsere 78‘000 Mitglieder bei 32 Kirchgemeinden in Baselland überführen, respektive anbieten», sagt Martin Kohler, Informationsbeauftragter der römisch-katholischen Landeskirche Baselland. Offen ist nun, was mit den sieben Angestellten der Landeskirche passiert. Für sie sucht die Kirche bis zum Ablauf des Vertrags im Juni 2018 nach Anschlusslösungen.