In der Brennerstrasse ereignete sich der Unfall des Velofahrers. (Bild: Google Street View)

Basel Jugendlicher überschlägt sich mit seinem Velo

Ein jugendlicher Velofahrer ist am Montag, 22. Mai 2017, aus bisher unbekannten Gründen in der Brennerstrasse in Basel zum Sturz gekommen und hat sich mit seinem Rennvelo überschlagen, schreibt die Basler Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Vom Bundesplatz her war der Jugendliche um 18:05 Uhr in Richtung Wielandplatz unterwegs. Zur gleichen Zeit sei ein BVB-Bus der Linie 33 ebenfalls durch die Brennerstrasse in gleicher Richtung unterwegs gewesen. Ob der Bus mit dem Unfall des Velofahrers in Zusammenhang steht, sei unklar, schreibt die Basler Kantonspolizei weiter. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich bei der Verkehrspolizei zu melden.

