Telebasel Glam vom 23. Mai 2017.

Basel Was für ein Zirkus

Glam war am Gala Abend des Internationalen Circus Festival, und wollte von der anwesenden Prominenz wissen, wen sie in die schranken weisen würden - ganz nach dem Motto: «Mach nicht so einen Zirkus!»

Vergangenen Dienstag fand auf der Rosentalanlage in Basel im ‹Das Zelt – Chapiteau Postfinance› die grosse Gala vom Internationalen Circus Festival Young-Stage statt. Mit dabei war auch so mancher prominenter Gast. Unter anderem der Radiomoderator Benjamin Bruni, der Extremsportler und Hochseilartist Freddy Nock oder Alt-Regierungsrat Carlo Conti. Das Sprichwort «Mach nicht so einen Zirkus» kennt wohl jeder. Aber zu wem würden die Gäste das sagen? Wir wollten es von ihnen wissen. Denn war das nicht der Traum von so manchem Buben, im Zirkus den Direktor zu spielen? Am Young Stage ist zwar keiner anwesend, aber träumten die geladenen Gäste früher vielleicht auch einmal davon? Oder geniessen sie lieber den Blick von den Zuschauerrängen? War Ihr Traum auch, Zirkusdirektor zu werden? Oder haben Sie einen anderen Traumjob gefunden? Take Our Poll

