Basel Der FC Basel will den Cup-Mythos brechen

Ende April machte der FC Basel die zwanzigste Meisterschaft in der Klubgeschichte perfekt. Am Donnerstag bietet sich den Baslern die Möglichkeit, sich einen weiteren Titel in die Vitrine zu stellen. Dazu müssten sie allerdings den Mythos FC Sion bezwingen.

Auch wenn die Basler den Meistertitel in Serie holen und alles andere auch als Überraschung zählen würde, kommen sie im Cup bei weitem nicht auf diese Erfolgsbilanz. Der letzte Titel datiert aus dem Jahr 2012. Damals noch mit Spielern wie Marco Streller, Benjamin Huggel, Alex Frei, Yann Sommer, Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka. In der heutigen Mannschaft gibt es nur fünf Spieler, die den Cup gewinnen konnten. Mittelfeld-Terrier Taulat Xhaka ist sogar der einzige, der dies mit dem FC Basel zustande brachte. Seinen zweiten holte er sich dann in seinem Ausleih-Abenteuer mit GC. Mit ihm in der Mannschaft war damals Michael Lang. Zwei Basler haben es geschafft, mit dem diesjährigen Gegner den Pokal in die höhe zu stemmen. Ersatzgoalie Germano Vailati und Geoffroy Serey Die konnten mit den Wallisern jubeln. Der Ivorer sogar gleich zweimal. Der fünfte im Bunde der Basler Cup-Sieger ist Davide Callà. Er hatte sogar mit dem damaligen Absteiger FC Wil mehr Glück als aktuell mit dem FCB. Alle sind heiss Den Cup noch nie gewonnen hat zum Beispiel Kapitän Matias Delgado, der mit dem FCB bereits sechs Meistertitel feiern konnte. Dass so viele und vor allem auch wichtige Spieler den Pokal nie in den Händen halten durften, dürfte dafür sprechen, dass der Titelhunger des Ligakrösus im Cup keineswegs gestillt ist. Zumal einige Spieler im Kader bereits Anläufe unternommen haben, den Titel endlich ihr Eigen nenne zu können. Wie auch der Vizekapitän und Abwerchef Marek Suchy. Auch der Tscheche kennt die Cupfinal-Stärke des Gegners. Die Serie von 13 Cup -Siegen aus 13 Finalteilnahmen, würdigt er zwar, interessiert ihn im Hinblick auf das Spiel am Donnerstag aber nicht gross. Auch Trainer Urs Fischer denkt nicht daran, was es ihm bedeuten würde, die erste Mannschaft überhaupt zu sein, die den FC Sion in einem Cup Final bezwingt. Auch wenn es ihn mit Freude erfüllen und auch stolz machen würde, ist eines wichtiger. Neben der unglaublichen Cupfinal-Serie des Gegners, gibt es aber auch eine eigene Serie, welche am Cup-Triumph zweifeln lassen könnte. Seit dem definitiven Meistertitel Ende Januar April hat der FC Basel keines seiner Spiele für sich entschieden können. Sprich der FCB hat im Mai noch kein einziges Spiel gewonnen. Nach Unentschieden gegen Lugano, Thun und Sion kam die Niederlage gegen die Berner Young Boys am letzten Sonntag hinzu. Wie der FC Basel ins Spiel gehen soll, weiss Marek Suchy. Er gibt die Antwort sogar auf Deutsch. Mehr zum Cupfinal FC Basel gegen den FC Sion sehen Sie am Dienstag, 23. Mai und Mittwoch 24. Mai im Telebasel Sport. Zudem gibt es am Donnerstag, 25, Mai den Live-Ticker zum Spiel.

