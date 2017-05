Das Final-Debakel im eigenen Stadion

Total am Ende: Marco Streller kann nicht begreifen, was gerade passiert ist. (Keystone)

Der FCB wusste im bislang letzten Cupfinal seiner Historie nicht, wie ihm geschah. Im eigenen Stadion wurden die Basler vom FC Sion regelrecht vorgeführt und sprichwörtlich aus dem eigenen Stadion geschossen. Wir blicken zurück und sagen, was trotzdem der Vorteil an der ganzen Geschichte sein könnte.

Für den FC Basel war der Cupfinal vor zwei Jahren wie ein Horrorfilm. Für den FC Sion eine Gala – wie jedesmal, wenn die Sittener einen Cupfinal bestritten. Der FCB wurde von leidenschaftlichen Wallisern auf dem Spielfeld überfahren und konnte der klaren 3:0-Schlappe praktisch nichts entgegensetzen.

Sündenbock Paulo Sousa

Der Sündenbock für das Debakel im eigenen Stadion war schnell gefunden: Paulo Sousa. Der damalige Trainer gab bereits vor dem Cupfinal seinen Abgang Richtung Florenz bekannt und schien die Mannschaft vor dem eklatanten Cupfinal nicht mehr erreicht zu haben. Der Dominator der Liga war gegen die Leidenschaft und Energie des FC Sion machtlos.

1/9 Es waren untypische Szenen im Joggeli, als Walliser Fahnen auf dem Rasen geschwungen wurden. (Keystone)

2/9 Die Spieler des FCB (hier Gashi) wurden vom FC Sion an die Wand gespielt. (Keystone)

3/9 FCB-Spieler wie Marco Streller und Fabian Frei verstanden nicht, was sich an diesem Nachmittag zugetragen hatte. (Keystone)

4/9 Sogar Roger Federer, hier mit Bernhard Heusler, verfolgte das Spiel im Joggeli. (Keystone)

5/9 Zahlreich erschienen die Walliser Fans im Joggeli. Das wird auch am Donnerstag in Genf der Fall sein. (Keystone)

6/9 DIe FCB-Spieler und Fans mussten mitansehen, wie der FC Sion den Pokal in die Höhe stemmte. (Keystone)

7/9 Und auf dem heiligen FCB-Rasen ihre Ungeschlagenheit in Cupfinals feierten. (Keystone)

8/9 Der Sündenbock war schnell gefunden: Der abtretende Trainer Paulo Sousa soll die Mannschaft nicht mehr erreicht haben. (Keystone)

9/9 Werden sich diese Bilder am Donnerstag wiederholen? Oder rächt sich der FCB für die Schmach vor zwei Jahren? (Keystone)

















Bei dieser Geschichte werden automatisch Parallelen zu Urs Fischer gezogen. Er geht zwar nicht auf eigenen Wunsch und trotzdem ist er der nächste Trainer, der eine Mannschaft motivieren soll, die er in zwei Wochen nicht mehr trainieren wird. Auch die Form in der Meisterschaft lässt seit der Sicherung des 20. Meistertitels zu wünschen übrig. Die Hauptprobe gegen die Young Boys aus Bern wurde am Sonntag vergeigt. Die Abwehr scheint anfällig wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Die Luft scheint nach einer intensiven Saison draussen.

Fokus liegt auf Cupfinal

Und die Sittener? Auch sie verloren ihre Hauptprobe am Wochenende. Doch kann man davon ausgehen, dass das Highlight der Saison und der volle Fokus der Walliser seit Wochen auf dem Cupfinal liegt. Nicht nur wegen des Mythos der Ungeschlagenheit in Cupfinals – die inzwischen unheimlich ist. Sondern auch wegen der Qualifikation für die Europa League.

Dazu kommt, dass die Basler Fans im weit entfernten Genf klar in Unterzahl sein werden. Die Walliser werden ihre Mannschaft im Stade de Genève vom Anpfiff an lautstark und numerisch in der Überzahl nach vorne peitschen. Auch für sie ist es das Highlight nach einer durchzogenen Saison.

Was spricht für den FCB?

Nach fünf Jahren und drei sieglosen Cupfinals wäre es mal wieder an der Zeit für das Double. Auch Urs Fischer und Spieler, die den Verein verlassen werden oder müssen, wie beispielsweise Marc Janko, würden sich nur allzu gerne mit dem Double verabschieden. Zudem wir der FCB aus dem Debakel vor zwei Jahren gelernt haben. So kalt wird sich der FCB nicht mehr erwischen lassen – in den letzten Spielen waren sogar eher die Basler die Frühstarter. Zudem sollte die Motivation gross sein, für das Ende der eindrücklichen Bilanz der Sittener im Cup verantwortlich zu sein. Jede Serie findet irgendwann ihr Ende. Wieso also nicht am Donnerstag?

Zudem ist der FCB nominell und qualitativ im Kader besser besetzt als die Walliser. Sollte der FCB sein Spiel von Anfang an dominant aufgleisen und auch über das ganze Spiel durchziehen können, dann sehen die Chancen auf einen Sieg gut aus. Und die durchzogene Serie nach der Meisterfeier könnte man auch so interpretieren: Auch der FCB hat seine volle Energie und Konzentration für den Cupfinal aufgehoben.