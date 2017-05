Britische Polizei identifiziert Attentäter von Manchester

Mehrere britische Medien hatten bereits zuvor den Namen des mutmasslichen Attentäters genannt. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA kam der Hinweis auf den Mann aus den USA.

Laut der Zeitung ‹Telegraph› wurde Salman Abedi 1994 in Manchester geboren. Seine Eltern, die noch zwei Söhne und eine Tochter haben, sollen Flüchtlinge aus Libyen sein. Angeblich seien einige Familienmitglieder kürzlich nach Nordafrika zurückgekehrt.

Beim Bombenanschlag auf ein Popkonzert in Manchester waren 22 Menschen getötet worden. Bei dem Anschlag am späten Montagabend gab es zudem 59 Verletzte, einige waren am Dienstag noch in Lebensgefahr. Den Rettungskräften zufolge waren unter den Verletzten zwölf Kinder und Jugendliche unter 16. Eine Achtjährige starb.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) behauptet, für die Tat verantwortlich zu sein. Die IS-Propagandaagentur Amak erklärte am Dienstag, 23. Mai 2017, im Internet, ein «Soldat» der Terrormiliz habe eine Bombe platzieren können. Anhänger des IS feierten die Tat in sozialen Netzwerken.