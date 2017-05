So ähnlich muss es am fraglichen Abend im Juni 2016 am Ort des Geschehens ausgesehen haben. (Bild: Staatskanzlei Basel-Stadt)

Basel Beschuldigter blitzt ab mit Rassismus-Vorwurf an Polizei

Das Basler Strafgericht hatte gestern den Rekurs gegen einen Strafbefehl eines Schweiz-Afrikaners zu beurteilen. Er warf der Polizei vor, ihn lediglich wegen seiner Hautfarbe kontrolliert und schikaniert zu haben. Das Gericht legte das Vorgefallene anders aus.

Die verhandlungsleitende Gerichtspräsidentin des Basler Strafgerichts lud zahlreiche Zeugen an die Verhandlung – darunter mehrere Polizisten der fraglichen Aktion sowie weitere zufällig anwesende Augenzeugen jenes Juni-Abends letztes Jahr bei der Dreirosen Buvette. Die Wahrnehmungen der Auskunftspersonen gingen relativ stark auseinander. Einmal sei der Beschuldigte von der Polizei umgehen zu Boden geworfen und verhaftet worden. Zufolge anderer Aussagen sei der Verhaftung ein Disput von mehreren Minuten voraus gegangen. Ein Abend im Juni 2016 Was war passiert? Eine Polizeipatrouille von fünf Beamten kontrollierte am Rheinbord eine Gruppe von Afrikanern, die Marihuana konsumierten. Bei der Durchsuchung seien bei den Kontrollierten tatsächlich Hanfblüten sichergestellt worden. Laut einem vor Gericht vernommenen Zeugen seien am Rheinbord zu diesem Zeitpunkt aber zahlreiche Joints im Umlauf gewesen; die Polizei habe sich aber just auf die Personen mit dunkler Hautfarbe konzentriert. Ein Afrikaner, der die Kontrolle vom Gästebereich der Dreirosen Buvette aus beobachtete, fotografierte die Szene. Von einem Passanten darauf aufmerksam gemacht, forderten zwei Polizisten den Mann auf, seine Aufnahmen zu zeigen. «Dass wir auf den Bildern sind hat uns nicht gestört», sagte ein Polizist vor Gericht aus. Die kontrollierte Person jedoch, habe es nicht goutiert, bei der Polizeikontrolle fotografiert zu werden. Der Mann, Mohamed A.*, weigerte sich, sein Smartphone herauszugeben. Auch der anschliessenden Aufforderung der Polizisten, sich auszuweisen, kam er nicht nach. «Er war alkoholisiert und renitent», beschrieben die Polizisten Mohamed A.s Auftreten vor Gericht einhellig. Die Situation gipfelte darin, dass der Beschuldigte mittels Polizeigriff auf dem Boden in Handschellen gelegt wurde. Der genaue Ablauf und dessen Intensivität wurde vor Gericht stark unterschiedlich dargestellt. «Er hat uns als Rassisten beschimpft und den Basler Polizeikommandanten als Schwuler», sagt etwa einer der Polizisten vor Gericht aus. Auch bei der Inhaftierung über Nacht habe er sich weiterhin unkooperativ verhalten und die Atem- wie Blutalkoholtests verweigert. Strafbefehl bestätigt, Geldstrafe verhängt Der Beschuldigte seinerseits monierte, er habe nicht mal seiner Familie über seine Arrestierung informieren dürfen. Ausserdem seien ihm von einem Polizisten 600 Euro aus dem Portemonnaie entwendet worden. Für das Gericht müssen die Aussagen der Polizisten glaubwürdiger erschienen sein, als diejenigen des 3-fach wegen Beamtenbeleidigung und Gewalt gegen die Polizei vorbestraften Mohamed A. Jedenfalls bestätigte das Gericht den Strafbefehl in drei von vier Punkten: Er wurde der üblen Nachrede, der Beschimpfung und der Hinderung einer Amtshandlung für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 50 Franken verurteilt. Wie Mohamed A. den Schuldspruch aufnimmt und ob er das Urteil weiterzuziehen gedenkt, sagt er im Interview von Telebasel: Am 23. Mai 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich in den Telebasel News. *Name der Redaktion bekannt

