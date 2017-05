Wenig Deutsch auf Basels Pausenplätzen

Ob die Schüler Deutsch sprechen, hängt vom Quartier ab. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Ob auf Basels Pausenplätzen mehrheitlich Deutsch gesprochen wird, hängt vom Quartier ab. Das geht aus der Beantwortung einer Interpellation von Grossrätin Sibylle Benz hervor. Aber wie wirkt sich das auf den Schulbetrieb aus? Telebasel nimmt einen Augenschein.

Im Schulhaus Wasgenring im Westen der Stadt Basel zählen gerade mal 27% der Schulkinder Deutsch als ihre Erstsprache. Zum Vergleich: Im Sevogel Schulhaus, vier Kilometer weiter, sind es fast 60%. Das schreibt die Basler Regierung in der Beantwortung der Interpellation von SP-Grossrätin Sibylle Benz.

Letzte Woche beschwerte sich eine Lehrerin in der Basler Zeitung über diesen Zustand. In jenen Klassen, in welchen die Mehrheit der Kinder eine Fremdsprache als Muttersprache haben, sei ein normaler Unterreicht kaum möglich. Telebasel spricht mit der Schulleiterin vom Schulhaus Wasgenring, Patricia Hacker, und mit Sabine Schmidt, Schulleiterin im Sevogel Schulhaus.

